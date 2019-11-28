Ankara Çanakkale arası kaç km? Ankara Çanakkale arası kaç saat? Ankara Çanakkale Yol Tarifi, Ankara Çanakkale Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Çanakkale'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ÇANAKKALE ARASI KAÇ KM?

Ovmaç çorbası, İskorpit çorbası, Ispanak çorbası, Tumbi, Çırpma, Melki yemeği, Yumurtalı tiken, Metez, Börülce köftesi, Lüfer pilavı, Patlıcan kapama, Papaz yahnisi, Tuzlu sardalya, Patlıcan turşusu, Peynir helvası, ve Basma helvası ile meşhur, Çanakkale Şehitliği & Şehitler Anıtı, Truva Antik Kenti, Aynalı Çarşı, Kilitbahir, Conkbayırı, Çanakkale Deniz Müzesi, Assos Antik Kenti, Arkeoloji Müzesi, 57. Alay Şehitliği ve Anıtı, Gökçeada, 1915 Seddülbahir Savaş Malzemeleri Müzesi, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı ve Kilitbahir Kalesi'ne ev sahipliği yapan Çanakkale ile Ankara arası mesafe:

Anadolu Otoyolu/O-4 ve E90 üzerinden 731 km

D200/E90 ve E90 üzerinden 666 km

E90 üzerinden 692 km

ANKARA ÇANAKKALE ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Anadolu Otoyolu/O-4 ve E90 üzerinden 7 saat 37 dakika

D200/E90 ve E90 üzerinden 7 saat 34 dakika

E90 üzerinden 8 saat 33 dakika

Otobüs ile

Ortalama 9,5 saat

Uçak ile

Direkt uçuş ortalama 1 saat 25 dakika

Aktarmalı uçuş ortalama 3,5 - 5 saat

ANKARA ÇANAKKALE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Çanakkale'ye gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Çanakkale arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Çanakkale otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Pamukkale 110 TL

Ankara Çanakkale uçak bileti fiyatları

Anadolu Jet direkt uçuş fiyatı 330 TL

THY aktarmalı uçuş 325 - 692 TL

ANKARA ÇANAKKALE YOL TARİFİ