Ankara Çankaya Mürsel Uluç’ta mahkemeden satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Çankaya’nın Mürsel Uluç Mahallesi’nde 93 metre kare daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma ile satılıyor.
Çankaya Mürsel Uluç’ta mahkemeden satılık dairenin muhammen bedeli 340 bin TL.
1. Satış Günü : 25/01/2022
2. Satış Günü : 21/02/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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