Ankara Çankırı arası kaç km? Ankara Çankırı arası kaç saat? Ankara Çankırı Yol Tarifi, Ankara Çankırı Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Çankırı'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ÇANKIRI ARASI KAÇ KM?

Sarımsaklı et, Yaren Güveci, Mıkla, Yumurta tatlısı, Hoşmerim, Tutmaç, Kızılcık Şurubu, Yazma çöreği, Tatar hamuru çorbası, Hameyli ile Nokul'u ile meşhur, Şıhlar Nezle Suyu, Hışıldayık İçmesi, Bozan Hamamı, Bayramören İçmesi, Çavundur Termali, Acısu Termali, Beşdut Kaya Mezarları, İndağı Kaya Mezarları, Sakaeli Kaya Mezarları, Karataş Hamamı, Çarşı Hamamı, Kurşunlu Hamamı, Tuz Mağarası, Çivitçioğlu Medresesi, Karataş Medresesi, Kirmanoğlu Medresesi, Çankırı Kalesi ve Çankırı Müzesi'ne ev sahipliği yapan Çankırı ile Ankara arası mesafe:

D140 ve D765 üzerinden 132 km

D765 üzerinden üzerinden 159 km

ANKARA ÇANKIRI ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D140 ve D765 üzerinden 1 saat 39 dakika

D765 üzerinden üzerinden 1 saat 57 dakika

Otobüs ile

Ortalama 2 saat

ANKARA ÇANKIRI OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Çankırı'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Çankırı arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Çankırı otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Kastamonu Güven 30 TL

Kastamonu Özlem 35 TL

Çankırı Özlem 30 TL

Metro Tur 30 TL

ANKARA ÇANKIRI YOL TARİFİ