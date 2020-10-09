  • BIST 1.166
  • Altın 487,552
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Ankara Çayı’nda biyolojik temizlik

Ankara Çayı’ndan etrafa kötü kokuların yayıldığına dair şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bölgede temizlik çalışmaları başlattı. 
Ankara Çayı’nda biyolojik temizlik

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Belediye iştiraklerinden BELPLAS’ın iş birliğiyle Ankara Çayı için önce ARGE çalışması yapıldı. BELPLAS tarafından tamamlanan ARGE çalışması sonucunda biyolojik esaslı ilaç üretildi.

bar_0153.jpg

BİYOLOJİK MÜCADELE İLK ETAPTA SU BİRİKİNTİLERİNDE UYGULANACAK
Ankara Çayı’nda başlatılan biyolojik temizlik ilk etapta akarsu yatağı çevresinde oluşan su birikintileri ve çamurlar üzerinde uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi ilk etabın ardından temizlik çalışmalarını Ankara Çayı boyunca geniş kapsamlı olarak sürdürecek.

bar_0132.jpg

HEDEF: KÖTÜ KOKUYU TAMAMEN ÖNLEMEK
Ankara Çayı’nın Başkent için önemli olduğunu ve koku sorununun uzun zamandır çözülmeyi beklediğini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bölgede incelemelerde bulundu.

Ankara Çayı’nda uzun süredir vektörle mücadele çalışması yaptıklarının altını çizen Aslan, şu açıklamalarda bulundu:
“Son günlerde Ankara Çayı’ndan koku geldiğine dair şikayetler almaya başladık ve bu bölgede çalışma başlattık. Ankara Çayı’ndaki bu kokuyla ilgili iştiraklerimizden BELPLAS’ın yürüttüğü bir ARGE çalışması vardı. Ankara Çayı’ndaki kokuyu yeni bir çalışmayla önleyebileceğimizi düşündük. Bu daha çok fotosentetik bakteriler, laktik asit bakterileri ve mayalara dayanan biyolojik mücadele esaslı bir çalışma. İnşallah buradan çok iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz, gelecek yıllarda Ankara Çayı’ndaki bu kokuyu tamamen önlemek.”
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yoğun bir mesai harcayarak, Ankara Çayı’nı canlı ve kokusuz günlerine yeniden kavuşturacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan'ın dört bir köşesinde dezenfekte çalışmalarına devam09 Ekim 2020 Cuma 06:01
  • Kış öncesi parklara terapi09 Ekim 2020 Cuma 06:00
  • Eğitime tam destek09 Ekim 2020 Cuma 05:35
  • Tapu dağıtımlarında yüzde 90’a ulaştı09 Ekim 2020 Cuma 04:31
  • Çözüm Merkezine çözümsüz sorular yağdı “Köpeğim korona oldu”09 Ekim 2020 Cuma 03:30
  • Keçiören'den cepheye moral mektubu09 Ekim 2020 Cuma 02:33
  • Şeffaf panel uygulamasına yoğun ilgi09 Ekim 2020 Cuma 01:31
  • Yenimahalle Belediyesi'nden öğrencilere hediye09 Ekim 2020 Cuma 01:03
  • Pandemi döneminde 22 yeni park yapıldı09 Ekim 2020 Cuma 00:37
  • Tarih geleceğe taşınıyor08 Ekim 2020 Perşembe 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti