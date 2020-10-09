Ankara Çayı’nda biyolojik temizlik

Ankara Çayı’ndan etrafa kötü kokuların yayıldığına dair şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bölgede temizlik çalışmaları başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Belediye iştiraklerinden BELPLAS’ın iş birliğiyle Ankara Çayı için önce ARGE çalışması yapıldı. BELPLAS tarafından tamamlanan ARGE çalışması sonucunda biyolojik esaslı ilaç üretildi.

BİYOLOJİK MÜCADELE İLK ETAPTA SU BİRİKİNTİLERİNDE UYGULANACAK

Ankara Çayı’nda başlatılan biyolojik temizlik ilk etapta akarsu yatağı çevresinde oluşan su birikintileri ve çamurlar üzerinde uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi ilk etabın ardından temizlik çalışmalarını Ankara Çayı boyunca geniş kapsamlı olarak sürdürecek.

HEDEF: KÖTÜ KOKUYU TAMAMEN ÖNLEMEK

Ankara Çayı’nın Başkent için önemli olduğunu ve koku sorununun uzun zamandır çözülmeyi beklediğini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bölgede incelemelerde bulundu.

Ankara Çayı’nda uzun süredir vektörle mücadele çalışması yaptıklarının altını çizen Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

“Son günlerde Ankara Çayı’ndan koku geldiğine dair şikayetler almaya başladık ve bu bölgede çalışma başlattık. Ankara Çayı’ndaki bu kokuyla ilgili iştiraklerimizden BELPLAS’ın yürüttüğü bir ARGE çalışması vardı. Ankara Çayı’ndaki kokuyu yeni bir çalışmayla önleyebileceğimizi düşündük. Bu daha çok fotosentetik bakteriler, laktik asit bakterileri ve mayalara dayanan biyolojik mücadele esaslı bir çalışma. İnşallah buradan çok iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz, gelecek yıllarda Ankara Çayı’ndaki bu kokuyu tamamen önlemek.”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yoğun bir mesai harcayarak, Ankara Çayı’nı canlı ve kokusuz günlerine yeniden kavuşturacak.