  • BIST 1.436
  • Altın 446,729
  • Dolar 8,0306
  • Euro 9,4622
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara çevre yolu ile Ankara-Kırıkkale gidiş ve geliş güzergahlarında oluşturulan 12 "ortalama hız koridoru"nda ihlallere yönelik denetimlere başlandı.
Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu

Hızdan kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 2 bin 155 kilometre uzunluğundaki otoyollarda bulunan HGS ile OGS gişeleri arasında başlatılan "Otoyol-EDS Projesi" ile 2020'de ölümlü kazalar yüzde 37, can kayıpları yüzde 43 azaldı.

Olumlu sonuç vermesi üzerine uygulamanın iller arası devlet kara yollarında trafik kazalarının yoğun yaşandığı kesimlerde de başlatılması için harekete geçildi.

Bu kapsamda "Trafikte bir can kaybı bile fazla" anlayışı temelinde "Vizyon Sıfır" ve "Güvenli Sistem" yaklaşımlarıyla oluşturulan "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" doğrultusunda, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait yazılım ve donanımlar kullanılarak "PTS-EDS Projesi" başlatıldı.

Hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla başlatılan projenin ilk etabı için Ankara çevre yolu ile Ankara-Kırıkkale gidiş ve geliş güzergahlarında 12 "ortalama hız koridoru" oluşturuldu.

Ankara çevre yolunda gidiş-geliş istikametinde 219,7 kilometre, Ankara-Kırıkkale kara yolunda da Elmadağ mevkisinde çift yönlü 34,8 kilometre uzunluğunda oluşturulan "ortalama hız koridoru" 66 kamerayla takip edilmeye başlandı.

Sürücüleri bilgilendirmek için "ortalama hız tespiti" yazılı trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilen yollarda dün itibarıyla hız ihlallerine yönelik denetimlere de başlandı.

"Hız Denetim Sistemi"nin oluşturulduğu güzergahlarda araçların ortalama hızları tespit edilerek sınırı aşanlara idari yaptırım uygulanacak.

Uygulamanın, Türkiye genelindeki diğer güzergahlarda da kazaların yoğunlaştığı noktalarda hayata geçirilmesi planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hudut kartalları son 3 ayda 22 FETÖ'cü ve 14 PKK'lı teröristi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı02 Nisan 2021 Cuma 11:07
  • FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yönelik soruşturmada 14 zanlı yakalandı02 Nisan 2021 Cuma 11:07
  • Tayvan’da tren raydan çıktı: 36 ölü, 72 yaralı02 Nisan 2021 Cuma 10:24
  • Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeme-içme yerlerine yönelik denetim yapılacak02 Nisan 2021 Cuma 10:19
  • MSB: 2 kişi yakalandı02 Nisan 2021 Cuma 10:15
  • Anayasa Mahkemesinin Gergerlioğlu başvurusunun reddine ilişkin kararının gerekçesi açıklandı02 Nisan 2021 Cuma 10:13
  • Marmara'da sıcaklıkların artması bekleniyor02 Nisan 2021 Cuma 09:37
  • MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı pazar günü yapılacak02 Nisan 2021 Cuma 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Nisan 2021 Cuma 09:35
  • FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 32 gözaltı kararı02 Nisan 2021 Cuma 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti