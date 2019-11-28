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Ankara Çorum arası kaç km? Ankara Çorum arası kaç saat? Ankara Çorum Yol Tarifi, Ankara Çorum Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Çorum arası kaç km? Ankara Çorum arası kaç saat? Ankara Çorum Yol Tarifi.. Ankara Çorum kaç kilometre? Ankara'dan Çorum'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Çorum arası kaç km? Ankara Çorum arası kaç saat? Ankara Çorum Yol Tarifi, Ankara Çorum Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Çorum'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ÇORUM ARASI KAÇ KM?

Keşkek, İskilip Dolması, Gül Burma, Has Baklava, Çullama, Çatal Aşı, Yumurtalı Patlıcan Közlemesi ve Mantarlı Borani'si ile meşhur, Hattuşa – Boğazkale, Çorum Müzesi, Çorum Kalesi, İskilip Kalesi,Çorum Ulu Camii, Kargı Yaylası, İskilip Kaya Mezarları, Laçin Kapılıkaya Anıtsal Kaya Mezarı, Ortaköy İncesu Kanyonu, Koyunbaba Köprüsü, Hitit Yolu, Yazılıkaya Tapınağı ve Hattuşaş Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Çorum ile Ankara arası mesafe:

D200/E88 ve Kırıkkale Çorum Yolu üzerinden 242 km

D180 üzerinden 247 km

ANKARA ÇORUM ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200/E88 ve Kırıkkale Çorum Yolu üzerinden 2 saat 53 dakika

D180 üzerinden 3 saat 6 dakika

Otobüs ile

Ortalama 3,5 - 4 saat

ANKARA ÇORUM OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Çorum'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Çorum arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Çorum otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 45 TL

Ali Osman Ulusoy 40 TL

ANKARA ÇORUM YOL TARİFİ

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