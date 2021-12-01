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Ankara Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Avan Azerbaycan’a başsağlığı dileğinde bulundu

Azerbaycan’da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopterin kaza sonucu 14 şehit ve 4 yaralı olması nedeniyle, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan yazılı başsağlığı mesajı yayınladı
Ankara Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Avan Azerbaycan’a başsağlığı dileğinde bulundu

Dernek Başkanı Zeki Avan yapmış olduğu yazılı açıklamada,  “Can kardeş Azerbaycan’da Devlet Sınır Hizmetlerine ait bir helikopterin düştüğü haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu acı olayda kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, tüm Azerbaycanlı can kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Acılı yüreklerimiz bir daha yanmıştır.

Bizlerin her zaman kalbimiz tüm Azerbaycanlı can kardeşlerimizle birliktedir. Onların acılarını, acımız, üzüntülerini, üzüntümüz, mutluluklarını, mutluğumuz, başarılarını, başarımız olarak kabul ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

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