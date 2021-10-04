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Ankara Çubuk’ta icradan satılık dükkan

Ankara’nın Çubuk ilçesi, Yavuz Selim Mahallesinde 121 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. Sözkonusu dükkan Çubuk İcra Dairesi’nce 25 Ekim 2021 günü açık artırma ile satılacak. Dükkanın muhammen bedeli 525 bin TL.
Ankara Çubuk’ta icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’nın Çubuk ilçesi, Yavuz Selim Mahallesinde 121 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. 

Sözkonusu dükkan Çubuk İcra Dairesi’nce 25 Ekim 2021 günü açık artırma ile satılacak. 

Bu tarihte satışın gerçekleşmemesi halinde 23.12.2021 günü ikinci kez açık artırmaya çıkılacak.

Çubuk Yavuz Selim Mahallesinde icradan satılık dükkanın muhammen bedeli 525 bin TL.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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