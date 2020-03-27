Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o iddiaları yalanladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'nde hükmen tutuklu bulunan kadınla çocuğunda koronavirüse rastlandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevinde hükmen tutuklu olan A.E. ile çocuğu E.E'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yer verildiği belirtildi.

Çocuğun başka bir rahatsızlığı nedeniyle 24 Mart'ta hastaneye sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, muayenenin ardından anneyle çocuğunun koğuşlarına gönderildiği, hastaneye sevki yapılan tüm yükümlü ve tutukluların dönüşte belli süre karantinada tutulması uygulaması kapsamında kendi koğuşlarında tahsis edilen odada karantinaya alındıkları kaydedildi.

Anne ve çocuğunun ateşinin olmadığı belirtilen açıklamada, sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Açıklamada, halkta panik ve korkuya neden olabilecek, gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.