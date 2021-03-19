Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının PKK soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın ülkedeki yapılanmalarını bir araya getirip koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası'nın (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütü güdümündeki haber sitelerinden yapılan çağrı ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen, aralarında eski HDP il başkanlarının da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.