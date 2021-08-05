ANKARA DA BURS VEREN KURUMLAR NELERDİR? İLETİŞİM BİLGİLERİ NEDİR?
Ankarada Burs Veren Kurumları Listesi
Gençleri Destekleme Vakfı
Adres: Aziziye Mahallesi Komşu Sokak No: 1/4 Aşağı Ayrancı Ankara
Telefon: 0 312 442 24 71 Ve 0 312 442 24 81
E-Posta: bilgi@gedevvakfi.org
Abdurrahman Tatlıcı Halefleri İlim Ve Hizmet Vakfı
Adres: Ulucanlar Caddesi Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 310 82 93
E-Posta: gro.vahta@iglib
Necati Kayhan ASR-I Saadet Kültür Ve İlim Vakfı
Adres: İncesu Mahallesi, İncesu Caddesi No: 21 Çankaya Ankara
Telefon: 0 554 382 30 41
E-Posta: info@asr-isaadet.org
Sema Yazar Gençlik Vakfı
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2127. Sokak No: 18/1 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 219 50 60
E-Posta: sema@semayazar.org.tr
Rönesans Eğitim Vakfı
Adres: Refik Belendir Sokak No: 110 Yukarı Ayrancı Ankara
E-Posta: info@rev.org.tr
Sadise Ve Mustafa Köseoğlu Sağlık Eğitim Ve Araştırma Vakfı
Adres: Galleria AVM Arkası 1940. Sokak Beta Villaları Ümitköy Ankara
Telefon: 0 312 419 95 78
İmranlı Vakfı
Adres: 1459. Cadde 1467. Sokak No: 2/3 Çukurambar Ankara
Telefon: 0 312 284 40 81
E-Posta: bilgi@imranlivakfi.org
Hukuk Araştırma Vakfı
Adres: Yıldızevler Mahallesi 738. Cadde No: 4/B Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 439 06 75
Vakıf Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Burs Veriyor.
Abidinpaşa Merkez Camii Vakfı
Adres: Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi No: 54 Mamak Ankara
Telefon Numarası: 0 312 364 21 59
E-Posta: info@merkezcamiivakfi.org.tr
Ankara İlindeki Üniversitelerde Okuyan Öğrencilere Burs Veriyor.
Afrika Vakfı
Adres: Yukarı Öveçler Mahallesi 1286. Sokak No: 1/4 Çankaya Ankara
Telefon Numarası: 0 312 473 56 87
E-Posta: info@afrikavakfi.org
Vakıf, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Bursları Vermektedir.
Ahlat Kültür Eğitim Vakfı
Adres: Gmk Bulvarı No: 37/6 Demirtepe Ankara
Telefon: 0 312 232 49 13
E-Mail: ahlatvakfi@gmail.com
Hece Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Sakarya Mahallesi Hacı Ayvaz Sokak No: 20 Samanpazarı Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 442 30 00 Ve 0 312 309 65 65
E-Posta: burs@hecevakfi.org
Hece Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı Lisans Ve Önlisans Öğrencilerine Burs Veriyor.
ASVAK Ankara Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı
Adres: Süleyman Sırrı Caddesi No: 12/5-6-8 Sıhhiye Ankara
Telefon: 0 312 435 13 46
E-Posta: ssyv@ssyv.org.tr
ASVAK Ankara Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Bilimleri Fakülteleri Ve Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Burs Veriyor.
Hukuk & Araştırma Vakfı
Adres: Yıldızevler Mahallesi 738. Cadde No: 4/B Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 439 06 75
Hukuk & Araştırma Vakfı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Burs Veriyor.
Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Adres: İnkılap Sokak No: 18/8 Kızılay Ankara
Telefon: 0 312 418 17 58
E-Posta: iletisim@trabzonvakfi.org.tr
Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı genelde Ankara İlindeki Üniversitelerde Eğitim Gören Trabzonlu Öğrencilere Burs Veriyor. Burs Başvuruları Eylül Ayında Yapılıyor.
Öğretmenler Vakfı
Adres: Ziyabey Caddesi 1420 Sokak 2/1 Balgat Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 286 18 83
E-Posta: bilgi@ogretmenlervakfi.org
Öğretmenler Vakfı Özellikle Ankara İlinde Okuyan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burslar, Giyim Ve Gıda Yardımı Yapmaktadır.
Güven Eğitim Ve Sağlık Vakfı
Adres: Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 23 Emek Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 441 60 83
Güven Eğitim Ve Sağlık Vakfı Başarılı Üniversite Öğrencilerine Yeni Kayıt Ve Ara Sınıflar (Not Ortalaması 4 Üzerinden 3 Olan Ara Sınıflar) T.C Vatandaşlarına Burs Vermektedir. Başvuruları Ağustos Ayında Almaktadır.
Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 20146 Sokak Demirler Atlas Plaza 14/13 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 490 90 91
E-Posta: info@dmkedu.org
Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı ABD Üniversite Eğitimi Yapacak Başarılı Öğrencilere Burs Vermektedir.
Mustafa Necip Alayeli Çağdaş Eğitim Vakfı
Adres: Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 175 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 418 97 09
E-Posta: info@mustafanecibalayelivakfi.com
Gerede Kültür Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı
Adres: Hacı Bayram Mahallesi Güvercin Sokak No: 31 Ulus Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 231 371 73 Ve 0 530 878 20 63
E-Posta: bilgi@gerkav.ogr.tr
Gerede Kültür Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı Üniversite Öğrencilere Burs Veriyor.
Gülsan Eğitim Ve Kültür Vakfı
Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Caddesi (4. Cadde) No: 74 Yıldız Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 440 59 49
E-Posta: info@gulsanholding.com.tr
Gülsan Eğitim Ve Kültür Vakfı Yüksek Öğrenim Öğrencileri Burs Başvurularını Her Yıl 15 Eylül İle 30 Eylül Tarihleri Arasında Alıyor.
İhsan Arslan Vakfı
Adres: Kazım Özalp Mahallesi Koza Sokak No: 35/2 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 438 77 10
E-Mail: bilgi@ihsanarslanvakfi.org
M. İhsan Arslan Vakfı Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerine Burs Veriyor.
Gesi Kalkındırma Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Talatpaşa Bulvarı Erzurum Sokak No: 6/A Hamamözü Ankara
Telefon: 0 312 324 10 65
E-Posta: gesivakfi@gesivakfi.org
Karataş Vakfı
Adres: Nene Hatun Caddesi 84/6 GOP Ankara
Telefon: 0 312 446 06 36
E-Posta: iletisim@karatasvakfi.org
Karataş Vakfı Gökçe Karataş Ve Emre Karataş Ankara İlindeki Yardıma İhtiyaç Duyan Öğrencilere Burs Veriyor.
Mülkiyeliler Birliği Vakfı
Adres: Konur Sokak No: 1 Kızılay Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 418 55 72 Ve 0 312 418 82 98
E-Posta: mulkiye@mulkiye.org.tr
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Ankara Üniversitesi Öğrencilerine Burs Vermektedir, Başvurular Kasım Ayında Alınmaktadır.
Hızıroğlu Vakfı
Adres: III. Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Yolu 42. Kilometre Alcı OSB Mahallesi 2013 Cadde No: 14 Sincan Ankara
Telefon: 0 312 328 85 47
Hızıroğlu Vakfı 1989 Yılında Kurulan Vakıf Lise Ve Üniversite Öğrencilerine Burs Vermektedir.
AD-VAK Adıyaman İl Ve İlçeleri Eğitim Vakfı
Adres: Karanfil Sokak No: 21/9 Kızılay Ankara
Telefon: 0 312 418 85 89
E-Posta: info@advak.org.tr
AD-VAK Adıyaman İl Ve İlçeleri Eğitim Vakfı Ankara İlinde Okuyan Adıyamanlı Öğrencilere Yönelik Burs Vermektedir. Burs Başvuruları 15 Eylül 30 Eylül Tarihleri Arasında Yapılır.
Altay Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı
Adres: Bayındır 2 Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 419 77 36
Altay Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı Maddi İhtiyacı Bulunan Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir.
Sebahattin Yıldız Eğitim Vakfı
Adres: Mevlana Bulvarı No: 174/A Balgat Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 253 60 00
E-Posta: info@yildizlarsssholding.com.tr
Mesvak Müteşebbis Gelişim Vakfı
Adres: Güven Mahallesi Cinnah Caddesi Farabi Sokak Gülçur Apartmanı No: 30/2 Kavaklıdere Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 466 05 44
E-Posta: iletisim@mesvak.org
Mesvak Müteşebbis Gelişim Vakfı Bilimsel, Sanatlar Araştırmalar Yapan Araştırmacılara Ve Eğitimcilere Burs Veriyor.
Haberal Eğitim Vakfı
Adres: Fevzi Çakmak Caddesi 10. Sokak No: 45 Bahçelievler Ankara
Telefon: 0 312 212 68 68
PEKVA Pınar Eğitim Kültür Sağlık Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Adres: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeşilay Caddesi No: 36 Yenimahalle Ankara
Telefon: 0 312 332 42 00
E-Posta: info@pekva.com
GİRSEV Giresun Sağlık Eğitim Ve Sosyal Dayanışma Vakfı
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Onur İş Hanı Kat: 6 No: 148 Kızılay Ankara
Telefon: 0 312 418 28 08
E-Posta: info@girsev.org
GİRSEV Giresun Sağlık Eğitim Ve Sosyal Dayanışma Vakfı ‘na Burs Başvuruları Ağustos Ayı İçerisinde Vakıf Genel Sekreterliğinden Temin Edilecek Burs Başvuru Formu İle Yapılır.
Hüseyin Gazi Kültür Ve Sanat Vakfı
Adres: Aziziye Mahallesi Marmara Sokak No: 48 Daire: 1 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 431 25 30
SEYEV Seda Yekeler Eğitim Vakfı
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2131. Sokak 16/1 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 428 14 16
E-Posta: info@seyev.org
ANAÇEV Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı
Adres: Kennedy Caddesi No: 53/3 Kavaklıdere Ankara
Telefon: 0 312 436 71 15
E-Posta: anacev@tr.net
ANAÇEV Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Başarılı Ve Yardıma Muhtaç İlköğretim, Orta Öğretim Ve Üniversite Öğrencilerine Burs Vermektedir.
Adnan Kahveci Vakfı
Adres: Bahçelievler Mahallesi 52. Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 215 75 88
E-Posta: info@adnankahveci.org.tr
Çan-Vak Çankırılılar Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 231 27 27
Hekimler Birliği Vakfı
Adres: Sakarya Mahallesi Başşehir Sokak No: 23 Cebeci Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 363 77 13
Hekimler Birliği Vakfı Öğrenci Genelde Sağlık Alanındaki Orta Ve Yüksek Öğrenim Kurumlarındaki Öğrencilere Barınma Yerleri, Yiyecek, Giyecek Yardımları Ve Burslar Sağlamaktadır.
Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı
Adres: Uğur Mumcu Caddesi Uğur Mumcunun Sokağı 35/A GOP Ankara
Telefon: 0 312 310 77 72
Erbakan Vakfı
Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1403 Sokak No: 12 Balgat Ankara
Telefon: 0 312 284 36 63 Ve 0 312 284 36 64
E-Posta: bilgi@erbakanvakfi.org.tr
Gönüllerde Birlik Sosyal Dayanışma Eğitim Sağlık Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Hacettepe Mahallesi Dutlu Sokak No: 21 Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 312 18 88 Ve 0 312 312 18 80
E-Posta: iletisim@gonullerdebirlikvakfi.org.tr
Gönüllerde Birlik Sosyal Dayanışma Eğitim Sağlık Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı Başarılı Ve İhtiyaç Sahibi, Her Seviyede Öğrencilere Karşılıksız Burs Vermektedir.
Dİ-VAK Divriği Kültür Ve Dayanışma Vakfı
Adres: Aydınlar Sokak Pir Sultan Sokak No: 8 Sokullu Dikmen Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 480 76 04
Dİ-VAK Divriği Kültür Ve Dayanışma Vakfı Kendi Başına Okuma İmkanı Bulunmayan Ahlaklı, Çalışkan Öğrencilere Okumalarına Yardımcı Olmak Amacıyla Burs Vermektedir.
Ispartalılar Eğitim Kültür Sağlık Turizm Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Adres: Kızılay Mahallesi İzmir Caddesi No: 46 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 419 50 42
Günün Vakfı (Günün Yardımlaşma Hizmet Ve Eğitim Vakfı)
Adres: Ataç 1 Sokak Derya Apartmanı 29/25 Kızılay Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 433 21 20
Suvak Sağlıkta Umut Vakfı
Adres: Güneş Sokak No: 29/2 Aşağıayrancı Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 437 84 66
E-Mail: bilgi@suvak.org.tr
ADYAV Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı
Adres: Atatürk Bulvarı Selcan İş Hanı 127/523 Kat: 5 Bakanlıklar Ankara
Telefon: 0 312 425 47 02
ADYAV Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı Eylül Ayı Sonuna Kadar Burs Başvurusu Almaktadır.
Hacettepe Eğitim Araştırma Ve Hizmet Vakfı
Adres: Şair Nedim Sokak No: 21/1 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 232 44 25
E-Posta: vakif@hacettepevakfi.org
Alperen Ocakları Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı
Adres: Sakarya Mahallesi Tekin Sokak No: 7 Hamamönü Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 311 38 00
E-Posta: info@alperenocaklari.org.tr
Dede Korkut Vakfı
Adres: İzmir 2. Cadde Konak Apartmanı Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 466 30 66 Ve 0 532 453 64 98
Hocaoğlu Bilim Kültür Eğitim Ve Sosyal Hizmet Vakfı
Adres: Tuna Caddesi Sağlık 1 Sokak Kızılay Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 430 23 61
Ali Tepe Çağdaş Eğitim Ve Sağlık Vakfı
Adres: Kızılay Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 47 Daire: 3 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 431 32 84
Abdurrahman Sema Karamanlıoğlu Eğitim Sağlık Kültür Vakfı
Adres: Tunalı Hilmi Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 428 80 00 Ve 0 312 428 81 35
ÇESAV Çevre Eğitim Sağlık Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Adres: Kızılay Mahallesi Bayındır 2 Sokak No: 59 Daire: 6 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 417 49 25
Avrasya Kalkınma Ve İşbirliği Vakfı
Adres: Samanyolu Caddesi Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 496 18 42 Ve 0 312 442 40 64
Abdülkadir Özkan Eğitim Vakfı
Adres: Maltepe Mahallesi Akıncılar Sokak No: 21 Daire: 2 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 232 37 20
BOSEV Büyük Ortadoğu Sağlık Ve Eğitim Vakfı
Adres: İvedik Caddesi No: 338/A-B Yenimahalle Ankara
Telefon: 0 312 311 60 65
Vakıf Her Yıl Yüze Yakın Öğrenciye Burs Vermektedir.
Doç. Dr. Olcay Birgül Eğitim Vakfı
Adres: Adakale Sokak 32/12 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 431 59 92 Ve 0 312 210 51 22
Ankara İli Ayaş İlçesi Kültür Kalkınma Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 112 Daire: 2 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 230 77 25
GADAV Gazeteciler Dayanışma Vakfı
Adres: Meşrutiyet Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 419 05 88
Ali Rıza Sungur Vakfı
Adres: Çiğdem Mahallesi 1570 Sokak No: 5 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 286 04 20
Alparslan Türkeş Vakfı
Adres: Meşrutiyet Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 430 40 69
Seriyye İlim Fikir Eğitim Ve Kültür Vakfı
Adres: Sezenler Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 532 691 66 23
Sait Ulusoy Sağlık Eğitim Ve Teknoloji Vakfı
Adres: Dostlar Sitesi B Blok Kat: 8 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 267 07 12
PARLAR Vakfı ODTÜ Prf. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim Ve Araştırma Vakfı
Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 1661 Sokak No: 12 Beytepe Ankara
Telefon: 0 312 227 02 73
E-Posta: parlar@parlar.org.tr
Farukiye İlim Araştırma Yayma Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Doğu Mahallesi Abdullah Faruki Caddesi Alaaddin Fersafi Sokak No: 7 Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 324 44 00 Ve 0 312 347 76 59
E-Posta: bilgi@fiav.com.tr
Babür Tarıkahya Vakfı
Adres: Cemal Gürsel Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 319 13 96 Ve 0 312 319 77 26
Elazığ Kültür Ve Tanıtma Vakfı
Adres: Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ece Sokak No: 15/3 Dikmen Ankara
Telefon: 0 312 480 28 80
E-Posta: info@elazigvakfi.org.tr
ADLEV Atatürkçü Düşünce Ve Laik Eğitim Vakfı
Adres: Batıkent Kültür Ve Alışveriş Merkezi (Meydan AVM) Batıkent Bulvarı No: 255 Kat: 1 Büro No: 19 Batıkent Ankara
Telefon: 0 312 231 96 36
E-Posta: adlevmerkez@hotmail.com
ADLEV Atatürkçü Düşünce Ve Laik Eğitim Vakfı Öğrenci Bursları, Giyim Ve Ulaşım Yardımları Vermektedir.
ESVAK Eskişehir Mezunları Ve Eskişehir’den Yetişenler Vakfı
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 229 93 44
Başkent Niğde Vakfı
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 55/1 Maltepe Ankara
Telefon: 0 312 231 79 91
Ahmet Yesevi Vakfı
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Özvevren Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 230 13 23 Ve 0 312 230 03 23
BOLDAV Bolvadinliler Dayanışma Vakfı
Adres: 357. Cadde 362. Sokak Hakan Apartmanı No: 3/2 Demetevler Ankara
Telefon: 0 506 795 98 22
BOLDAV Bolvadinliler Dayanışma Vakfı İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Burs Vermektedir.
Ali Müzeyyen Erhan Demir Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 425 10 15
Erişen Eğitim Vakfı
Adres: Nene Hatun Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 446 29 60
Sami Efendi İlim Ve Kültür Yardımlaşma Vakfı
Adres: Samiefendi Caddesi 31/4 No: 20 Demetevler Ankara
Telefon: 0 312 334 98 84
E-Posta: bilgi@samiefendi.org
Dostluk Yardımlaşma Vakfı
Adres: Bayındır 2 Sokak No: 49/2 Kızılay Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 417 49 06
E-Posta: dostyardimva@ttmail.com
Bakkaloğlu Vakfı
Adres: Balgat Mahallesi 1. Cadde Kardeşler Apartmanı No: 33 Daire: 2 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 287 23 20
ERKÜSAV Erzincanlılar Kültür Ve Sağlık Vakfı
Adres: Necatibey Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 418 35 92
ERVAK Anadolu Erenleri Kültür Ve Sanat Vakfı
Adres: Meneviş Sokak No: 70/3 Aşağı Ayrancı Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 426 14 40
E-Posta: bilgi@ervak.com.tr
BİLAY Bilgi Araştırma Ve Yönetim Vakfı
Adres: 1322 Cadde Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 472 96 01
ESAGEV Ekonomik Ve Sosyal Düşünce Araştırma Geliştirme Vakfı
Adres: Eskişehir Yolu Ufuk Üniversitesi Caddesi Arma Kule Kat: 10 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 468 46 00 Ve 0 312 395 21 62
E-Posta: iletisim@esagev.org
Samiye Naim Eğitim Vakfı
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 55/8 Kızılay Ankara
Telefon: 0 312 433 41 49 Ve 0 312 431 53 59
E-Posta: bilgi@samiyenaimegitimvakfi.com.tr
GESDAV Gülhaneliler Eğitim Sağlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Adres: 1332. Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 430 58 83
ATEG Ankara Teknik Eğitim Geliştirme Vakfı
Burslar Lisans Öğrencilerine Yöneliktir. Burs Başvuruları Temmuz Ve Eylül Ayları Arası Alınır. Burs Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Ödenir.
Adres: Çankaya Caddesi No: 26/1 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 441 50 00
KAFDAV Kafkas Araştırma Kültür Ve Dayanışma Vakfı
Adres: Sakarya Mahallesi Tekin Sokak No: 17 Hamamönü Mevkii Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 419 73 00
İnfak Yardım Ve Dayanışma Vakfı
Adres: Hacı Bayram Mahallesi Çankırı Caddesi Tuncay İş Hanı 24/18 Kat: 7 Ulus Ankara
Telefon: 0 312 310 52 40
E-Posta: info@infakvakfi.org
Server Basın Yayın İlim Ve Sosyal Dayanışma Vakfı
Adres: GMK Bulvarı No: 24/8 Demirtepe Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 229 82 44
Hacı Cemal Sirkeci Vakfı
Adres: Cinnah Caddesi Kuloğlu Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 438 20 66 Ve 0 312 139 47 15
BİSAV Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 94/3 Maltepe Ankara
Telefon: 0 312 232 08 85
E-Posta: bilgi@bisavvakfi.org
Ankara İli Nallıhan İlçesi Kültür Kalkınma Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Kızılay Mahallesi Tuna Caddesi No: 22 Daire: 7 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 435 93 13
Başkent Mesleki Eğitim Vakfı
Adres: Alınteri Bulvarı OSTİM İş Merkezleri C Blok Kat: 4 No: 29/28 OSTİM Yenimahalle Ankara (İtfaiye Karşısı)
Telefon: 0 312 354 88 48
MEKDAV Mahrumlarla Ekonomik Kültürel Dayanışma Vakfı
Adres: Özevler Mahallesi İvedik Caddesi 946. Sokak No: 12/A Yenimahalle Ankara
Telefon: 0 312 346 76 76
Anadolu Yetiştirme Ve Hayır Vakfı
Adres: Sanayi Caddesi Sanayi Han Altındağ Ankara
Telefon: 0 312 324 27 09
Büyük Anadolu Vakfı
Adres: Türkocağı Caddesi No: 36/2 Balgat Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 212 26 36
Kahramanmaraşlılar Eğitim Vakfı
Adres: Kızılay Mahallesi Bayındır Sokak No: 5 Daire: 16 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 433 85 48
Batıkent Kültür Eğitim Vakfı
Adres: Fevzi Çakmak Sokak No: 2 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 231 28 00 Ve 0 312 231 28 10
Nazmi Toker Ve Edibe Toker Vakfı
Adres: Kızılay Mahallesi 2. Sümer Sokak No: 38 Nazmi Toker Apartmanı Daire: 20 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 230 29 00
Sütçüler Eğitim Kültür Dayanışma Ve Kalkındırma Vakfı
Adres: Bahçelievler Mahallesi Bişkek Caddesi No: 139 Daire: 4 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 223 33 99
Ordu İli Kültür Ve Kalkınma Vakfı
Adres: Libya Caddesi No: 11/2 Ahmetler Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 431 04 04 Ve 0 533 142 16 52
E-Posta: bilgi@orduvakfi.org.tr
İSİLAY İslami İlimleri Araştırma Ve Yayma Vakfı
Adres: Şenlik Mahallesi Düz Sokak No: 6 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 380 62 67
İSİLAY İslami İlimleri Araştırma Ve Yayma Vakfı Lisans Ve Lisans Üstü Öğrencilere Burs Vermektedir.
ANTES Arif Nevin Tamaç Sağlık Ve Eğitim Vakfı
Adres: Büyükelçi Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0 533 271 78 23
Dr. Abdulkadir Alpaslan İskilip Kültür Tanıtma Ve Eğitim Vakfı
Adres: Küçük Esat Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 419 54 19
Hacı Mehmet Oğlu Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Adres: Dodurga Mahallesi İletim Caddesi Gizem Sitesi No: 5/B Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 245 45 45
DEÇSAV Dünya Eğitim Çevre Ve Sağlık Vakfı
Adres: Yukarı Bahçelievler Mahallesi 74. Sokak No: 4/1 Bahçelievler Ankara
Telefon: 0 555 890 24 10
DEÇSAV Dünya Eğitim Çevre Ve Sağlık Vakfı Her Yıl Zeka Oyunları Ya Da Yetenek Alanlarında Başarılı 500 Çocuğumuza Yıllık Burs; Üst Üste İki Kez Ya Da Aralıklarla Üç Kez Başarılı Olanlara İse Tahsil Hayatının Sonuna Kadar Burs Vermektedir.
Barla Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Adres: Güçlükaya Mahallesi Derya Sokak No: 3/22 Keçiören Ankara
Telefon: 0532 251 92 77
E-Posta: vakifbarla@gmail.com
Barla Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Her Kademedeki Öğrencilere Yurt İçi Ve Yurt Dışı Karşılıksız Burs Vermektedir.
ESKAV Eğitim Ve Sağlıkta Kalite Vakfı
Adres: Değol Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 341 58 98
Necmi Şahin Eğitim Vakfı
Adres: Çankaya Mahallesi Farabi Sokak No: 12 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 468 28 31
BİRKONSEV Birleşik Kafkasya Konseyi Kültür Sanat Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: 2416. Cadde Yenimahalle Ankara
Telefon: 0 312 231 08 75 Ve 0 312 255 18 64
AEVİM Ankara Eğitim Ve İnşaat Mühendisleri Vakfı
Adres: Atatürk Bulvarı Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 433 03 82
BEYVAK Beypazarı Kültür Kalkınma Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 229 06 68
Ankara Kültür Ve Eğitim Vakfı
Adres: Kubilay Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 435 00 56 Ve 0 312 433 64 05
Şebinkarahisar Ve Çevresi Kalkınma Dayanışma Ve Kültür Vakfı
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 21/7 Yenişehir Ankara
Telefon: 0 312 432 12 02
E-Posta:info@sebinkarahisar.org.tr
Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu Ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı
Adres: Kocatepe Mahallesi Ebu Ziya Tevfik Sokak No: 10 Daire: 2 Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 438 63 76
Bilişim Teknolojileri Sağlık Ve Eğitim Vakfı
Adres: 1508 Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0312 435 37 32
UNÇEV Ünye Çağdaş Eğitim Ve Kültür Vakfı
Adres: Rafet Cantez Caddesi No: 49 Oran Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 490 01 90
E-Posta: bilgi@uncev.org.tr
Ese Eğitim Sosyal Yardım Ve Esenlik Vakfı
Adres: 1218. Cadde Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 553 90 70
Gönül Yolu Eğitim Kültür Vakfı
Adres: Kanuni Mahallesi 852. Sokak No: 2 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 580 40 40
E-Posta: mail@gonulyolu.org.tr
Kar-Vak Karabüklüler Vakfı
Adres: Anıt Caddesi Güneş Apartmanı 6/3 Tandoğan Metrosu Yanı Tandoğan Ankara
Telefon: 0 312 229 73 78
E-Posta: info@karabuklulervakfi.com
Ankaralılar Ve Ankarayı Tanıtma Ankara Vakfı
Adres: Turan Güneş Bulvarı Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 441 31 06 Ve 0 312 441 81 06
Dünya Eğitim Kültür Ve Sanat Vakfı
Adres: Strazburg Caddesi Çankaya Ankara
Telefon: 0 530 324 83 45
Başkent Grup Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı
Adres: 11. Sokak No: 26 Bahçelievler Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 212 51 63 ve 0 312 213 78 44
BEKVA Birey Eğitim Ve Kültür Vakfı
Adres: 23. Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0 532 513 30 65 Ve 0 533 307 31 63
Mehmet Akif İnan Vakfı
Adres: Çetin Emeç Bulvarı 1371 Sokak Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 230 09 72
YDA Yaşar Dede Arslan Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Vedat Dalokay Caddesi No: 112 G.O.P Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 459 44 00
Durak Eğitim Öğretim Dayanışma Ve Yardımlaşma Vakfı
Adres: Boyacılar Sokak Altındağ Ankara
Telefon: 0 533 475 24 53 Ve 0 532 228 24 62
Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı
Adres: Sağduyu Caddesi Mamak Ankara
Telefon: 0 312 372 85 81
Meral Okay Eğitim Ve Kültür Vakfı
Adres: 1800. Cadde Yenimahalle Ankara
Telefon: 0 312 255 18 64
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