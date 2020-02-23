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Ankara derbisinde gülen taraf Gençlerbirliği oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Sio'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Ankara derbisinde gülen taraf Gençlerbirliği oldu

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı. Başkent derbisinde ev sahibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Giovanni Sio kaydetti.

ANKARAGÜCÜ 4 HAFTA SONRA KAYBETTİ 

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Ankaragücü ise 20 puanda kalarak 4 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

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