Ankara Devlet Hastaneleri Listesi.. Ankara'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Ankara Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Ankara'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Ankara'daki hastaneler, Ankara'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste..

Ankara Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Ankara'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Ankara'daki hastaneler, Ankara'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Ankara Devlet Hastanesi, Ankara'daki Devlet Hastaneleri nerede? Ankara Hastane 2020 Güncel Liste..

Başkentimiz Ankara’da çok kaliteli hizmet veren devlet hastaneleri bulunmaktadır.

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Ankara’ya yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Ankara’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Ankara'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

Ankara’da bulunan devlet hastanelerinin isimleri, adresleri ve telefon numaraları neler?

İşte Ankara’daki devlet hastaneleri ile ilgi merak ettiğiniz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz…

ANKARA DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

1. BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 552 60 00

2. KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Pınarbaşı Mah. Sanatoryum Cad. Ardahan Sok. 25 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 356 90 00 + 0 (312) 356 90 03 + 0 (312) 356 90 05 + 0 (312) 356 90 07

3. KAHRAMANKAZAN HAMDİ ERİŞ DEVLET HASTANESİ

Atatürk Mah. Fevzi Çakmak Cad. 10 Kazan, Ankara

İletişim: 0 (312) 814 14 14

4. DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Tuğra Anıtı Yanı - OSB Metrosu Fatih Durağı A Çıkış Kapısı Yanı Sincan / ANKARA

İletişim: 0 (312) 272 62 40

5. ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ

Mehmet Akif Ersoy Mah. E-90 Karayolu Şereflikoçhisar, Ankara

İletişim: 0 (312) 687 17 54

6. HULUSİ ALATAŞ ELMADAĞ DEVLET HASTANESİ

Yenice Mah. Soğukpınar Sok. 3/A Elmadağ, Ankara

İletişim: 0 (312) 863 10 41

7. AKYURT DEVLET HASTANESİ

Yıldırım Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. 19 Akyurt, Ankara

İletişim: 0 (312) 844 30 10

8. HALİL ŞIVGIN ÇUBUK DEVLET HASTANESİ

Cumhuriyet Mah. Ankara Blv. 54 Çubuk, Ankara

İletişim: 0 (312) 837 81 10

9. KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ

İsmetpaşa Mahallesi, Akyüzler Caddesi No: 1, Kızılcahamam/ANKARA

İletişim: 0 (312) 736 10 08

10. ANKARA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ

Osmangazi Mah. Atlılar Sok. 45 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 580 83 95

11. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ziraat Mah. Şehit Ömer Halisdemir Cad. No: 20 Dışkapı/ANKARA

İletişim: 0 (312) 596 20 00

12. NALLIHAN DEVLET HASTANESİ

100. Yıl Mah. Aydın Cad. 1 Nallıhan, Ankara

İleitişim: 0 (312) 785 10 41

13. ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. ALTINDAĞ ANKARA

İletişim: 0 (312) 596 96 00

14. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ

Üniversiteler Mah. Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 305 50 00

15. ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ

İstasyon Mah. Leylak Cad. Ulubatlı Hasan Sok. No : 5 Etimesgut / ANKARA

İletişim: 0 (312) 552 55 00

16. ANKARA CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜS DEVLET HASTANESİ

Adalet Mah. Adalet Sok. Yenikent, Sincan, Ankara

İletişim: 0 (312) 254 02 70

17. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (GATA)

Aşağı Eğlence Mah. General Dr. Tevfik Sağlam Cad. Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 304 20 00

18. DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Örnek Mah. Babür Cad. 44 Altındağ, Ankara

İletişim: 0 (312) 305 60 00

19. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ

Anafartalar Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Sıhhiye Kampüsü, Altındağ, Ankara

İletişim: 0 (312) 305 50 00

20. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ

Hacettepe Mah. Talatpaşa Blv. Altındağ, Ankara

İletişim: 0 (312) 310 33 33

21. ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ

Gazi Mah. Silahtar Cad. 2 Yenimahalle, Ankara

İletişim: 0 (312) 212 66 66

22. DR. HULUSİ ALATAŞ ELMADAĞ DEVLET HASTANESİ

Yenice Mahallesi Soğukpınar Sokak No:3 Elmadağ, ANKARA

İletişim: 0 (312) 863 10 41

23. 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ

Aydınlar Mah. Dikmen Cad. 312 Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 593 29 29

24. ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Türkocağı Sokak No:3 Sıhhiye - Ankara

İletişim: 0 (312) 310 32 30

25. YENİ POLATLI DEVLET HASTANESİ

İstiklal Mah. Abdülaziz Cad. 2 Polatlı, Ankara

İletişim: 0 (312) 630 30 30

26. GÜDÜL DEVLET HASTANESİ

Yukarı Mah. Sağlık Sok. 1 Güdül, Ankara

İletişim: 0 (312) 728 02 09

27. ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ

Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. 271 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 567 70 00

28. BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ

Ahlatlıbel Mah. 1746. Sok. Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 906 06 70

29. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yeni Batı Mah. 2367 Sok. 4 Yenimahalle, Ankara

İleitşim: 0 (312) 587 20 00

30. KALECİK DEVLET HASTANESİ

Kalecik İlçe Devlet Hastanesi,Halitcevriaslangil mah 26 sk no.1, Kalecik/Ankara

İletişim: 0 (312) 857 25 23

31. ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Etlik Mah. Yeni Etlik Cad. 55 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 567 40 00

32. BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

Ayvaşık Mah. Hamdi Soysal Sok. 1 Beypazarı, Ankara

İletişim: 0 (312) 763 07 75

33. HAYMANA DEVLET HASTANESİ

Seyran Mah. Ankara Cad. Haymana, Ankara

İletişim: 0 (312) 658 30 41

34. GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİ

Bahçelievler Mah. 324. Sok. 52 Gölbaşı, Ankara

İletişim: 0 (312) 484 03 22

35. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ – BAŞHEKİMLİK

Balkiraz Mah. Tıp Fakültesi Cad. Mamak, Ankara

İletişim: 0 (312) 595 60 00

36. PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ

Mimar Sinan Mh. Çağatay Sk. No:39 - Pursaklar / ANKARA

İletişim: 0 (312) 509 70 00

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