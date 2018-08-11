Ankara Devlet Hastaneleri Listesi.. Ankara'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Ankara Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Ankara'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Ankara'daki hastaneler, Ankara'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Ankara Devlet Hastanesi, Ankara'daki Devlet Hastaneleri nerede? Ankara Hastane 2020 Güncel Liste..
Başkentimiz Ankara’da çok kaliteli hizmet veren devlet hastaneleri bulunmaktadır.
Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Ankara’ya yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Ankara’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Ankara'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
Ankara’da bulunan devlet hastanelerinin isimleri, adresleri ve telefon numaraları neler?
İşte Ankara’daki devlet hastaneleri ile ilgi merak ettiğiniz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz…
ANKARA DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
1. BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ
Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 552 60 00
2. KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Pınarbaşı Mah. Sanatoryum Cad. Ardahan Sok. 25 Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 356 90 00 + 0 (312) 356 90 03 + 0 (312) 356 90 05 + 0 (312) 356 90 07
3. KAHRAMANKAZAN HAMDİ ERİŞ DEVLET HASTANESİ
Atatürk Mah. Fevzi Çakmak Cad. 10 Kazan, Ankara
İletişim: 0 (312) 814 14 14
4. DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Tuğra Anıtı Yanı - OSB Metrosu Fatih Durağı A Çıkış Kapısı Yanı Sincan / ANKARA
İletişim: 0 (312) 272 62 40
5. ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ
Mehmet Akif Ersoy Mah. E-90 Karayolu Şereflikoçhisar, Ankara
İletişim: 0 (312) 687 17 54
6. HULUSİ ALATAŞ ELMADAĞ DEVLET HASTANESİ
Yenice Mah. Soğukpınar Sok. 3/A Elmadağ, Ankara
İletişim: 0 (312) 863 10 41
7. AKYURT DEVLET HASTANESİ
Yıldırım Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. 19 Akyurt, Ankara
İletişim: 0 (312) 844 30 10
8. HALİL ŞIVGIN ÇUBUK DEVLET HASTANESİ
Cumhuriyet Mah. Ankara Blv. 54 Çubuk, Ankara
İletişim: 0 (312) 837 81 10
9. KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ
İsmetpaşa Mahallesi, Akyüzler Caddesi No: 1, Kızılcahamam/ANKARA
İletişim: 0 (312) 736 10 08
10. ANKARA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ
Osmangazi Mah. Atlılar Sok. 45 Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 580 83 95
11. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ziraat Mah. Şehit Ömer Halisdemir Cad. No: 20 Dışkapı/ANKARA
İletişim: 0 (312) 596 20 00
12. NALLIHAN DEVLET HASTANESİ
100. Yıl Mah. Aydın Cad. 1 Nallıhan, Ankara
İleitişim: 0 (312) 785 10 41
13. ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. ALTINDAĞ ANKARA
İletişim: 0 (312) 596 96 00
14. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ
Üniversiteler Mah. Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 305 50 00
15. ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ
İstasyon Mah. Leylak Cad. Ulubatlı Hasan Sok. No : 5 Etimesgut / ANKARA
İletişim: 0 (312) 552 55 00
16. ANKARA CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜS DEVLET HASTANESİ
Adalet Mah. Adalet Sok. Yenikent, Sincan, Ankara
İletişim: 0 (312) 254 02 70
17. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (GATA)
Aşağı Eğlence Mah. General Dr. Tevfik Sağlam Cad. Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 304 20 00
18. DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Örnek Mah. Babür Cad. 44 Altındağ, Ankara
İletişim: 0 (312) 305 60 00
19. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
Anafartalar Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Sıhhiye Kampüsü, Altındağ, Ankara
İletişim: 0 (312) 305 50 00
20. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ
Hacettepe Mah. Talatpaşa Blv. Altındağ, Ankara
İletişim: 0 (312) 310 33 33
21. ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ
Gazi Mah. Silahtar Cad. 2 Yenimahalle, Ankara
İletişim: 0 (312) 212 66 66
22. DR. HULUSİ ALATAŞ ELMADAĞ DEVLET HASTANESİ
Yenice Mahallesi Soğukpınar Sokak No:3 Elmadağ, ANKARA
İletişim: 0 (312) 863 10 41
23. 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ
Aydınlar Mah. Dikmen Cad. 312 Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 593 29 29
24. ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Türkocağı Sokak No:3 Sıhhiye - Ankara
İletişim: 0 (312) 310 32 30
25. YENİ POLATLI DEVLET HASTANESİ
İstiklal Mah. Abdülaziz Cad. 2 Polatlı, Ankara
İletişim: 0 (312) 630 30 30
26. GÜDÜL DEVLET HASTANESİ
Yukarı Mah. Sağlık Sok. 1 Güdül, Ankara
İletişim: 0 (312) 728 02 09
27. ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ
Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. 271 Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 567 70 00
28. BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ
Ahlatlıbel Mah. 1746. Sok. Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 906 06 70
29. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Yeni Batı Mah. 2367 Sok. 4 Yenimahalle, Ankara
İleitşim: 0 (312) 587 20 00
30. KALECİK DEVLET HASTANESİ
Kalecik İlçe Devlet Hastanesi,Halitcevriaslangil mah 26 sk no.1, Kalecik/Ankara
İletişim: 0 (312) 857 25 23
31. ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Etlik Mah. Yeni Etlik Cad. 55 Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 567 40 00
32. BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Ayvaşık Mah. Hamdi Soysal Sok. 1 Beypazarı, Ankara
İletişim: 0 (312) 763 07 75
33. HAYMANA DEVLET HASTANESİ
Seyran Mah. Ankara Cad. Haymana, Ankara
İletişim: 0 (312) 658 30 41
34. GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİ
Bahçelievler Mah. 324. Sok. 52 Gölbaşı, Ankara
İletişim: 0 (312) 484 03 22
35. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ – BAŞHEKİMLİK
Balkiraz Mah. Tıp Fakültesi Cad. Mamak, Ankara
İletişim: 0 (312) 595 60 00
36. PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ
Mimar Sinan Mh. Çağatay Sk. No:39 - Pursaklar / ANKARA
İletişim: 0 (312) 509 70 00
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