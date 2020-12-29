  • BIST 1.460
  • Altın 446,346
  • Dolar 7,3871
  • Euro 9,0516
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden açıldı

Devlet Resim ve Heykel Müzesi aslına uygun restorasyonun ardından yeniden sanatseverlerle buluştu. Deprem güçlendirilmesi yapılan binada, eserler ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunmaya alındı.
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden açıldı

Uzun süredir tadilatta olan Cumhuriyet’in ilk kültür ve sanat merkezi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi tadilat sonrası yeniden açıldı. Aslına uygun olarak yenilenen müze, son teknoloji iklimlendirme ve güvenlik sistemleriyle donatıldı. Eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemleri korumaya alındı. Cumhuriyet dönemindeki ilk konser, opera gösterisi ve tiyatro oyununun sahnelendiği görkemli konser salonu da yenilendi.

2020_12_muze.jpg

RESTORASYON BİR YIL SÜRDÜ
Türk sanat tarihinin en değerli eserlerine ev sahipliği yapan Devlet, Resim ve Heykel Müzesi tekrar açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılan müze aslına uygun olarak yeniden restore edildi. Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihi binası ve eserlerine ilişkin yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarına, 2019 yılının Aralık ayında başlandı. 

DEPREM GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILDI
Bakanlığın uzman personelleri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen özenli onarımlar sonucu Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun projesiyle 1927-1930 yılları arasında Türk Ocakları Genel Merkezi olarak inşa edilen yapının özgün hali korunarak eşsiz güzelliği ortaya çıkarıldı. Deprem güçlendirmesi yapılan binanın özgün detayları, geleneksel restorasyon teknikleriyle korundu. 

20171204145229112_img_2803.jpg

ESERLER DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI
1980 yılından bu yana görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin en nadide eserlerini bünyesinde barındıran Müze’nin kurumsal kimliği ve teknik alt-yapısı, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırıldı. Kapsamlı envanter çalışmasıyla müze koleksiyonundaki eserlerin detaylı bilgileri dijitalize edilerek kayda alındı. Kondisyon analizleri yapılan eserlerin bir kısmı restore edildi ve çerçeveleri yenilendi.

İLERİ TEKNOLOJİYLE DONATILDI
Restorasyon çalışmaları kapsamında; eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunmaya alındı. Müze ve eserlerin devamlı olarak takip edilmesini sağlayan gelişmiş kamera ve alarm sistemi kuruldu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?29 Aralık 2020 Salı 09:00
  • Tedbirler sonuç verdi, Başkent'in rengi yeşile dönüyor29 Aralık 2020 Salı 05:05
  • Tasa etme Macron...!29 Aralık 2020 Salı 04:04
  • Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy29 Aralık 2020 Salı 03:03
  • Etkili Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler 229 Aralık 2020 Salı 02:02
  • Güdül, cazibe merkezi oluyor29 Aralık 2020 Salı 01:05
  • Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri bitti mi?28 Aralık 2020 Pazartesi 15:23
  • Minik Mira Lina için destek zamanı28 Aralık 2020 Pazartesi 05:03
  • Bi 50 Liranız Var mı Acaba?28 Aralık 2020 Pazartesi 04:02
  • Birinci Meclis'te İstiklal Marşı önerisi28 Aralık 2020 Pazartesi 03:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti