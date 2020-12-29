Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden açıldı

Devlet Resim ve Heykel Müzesi aslına uygun restorasyonun ardından yeniden sanatseverlerle buluştu. Deprem güçlendirilmesi yapılan binada, eserler ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunmaya alındı.

Uzun süredir tadilatta olan Cumhuriyet’in ilk kültür ve sanat merkezi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi tadilat sonrası yeniden açıldı. Aslına uygun olarak yenilenen müze, son teknoloji iklimlendirme ve güvenlik sistemleriyle donatıldı. Eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemleri korumaya alındı. Cumhuriyet dönemindeki ilk konser, opera gösterisi ve tiyatro oyununun sahnelendiği görkemli konser salonu da yenilendi.

RESTORASYON BİR YIL SÜRDÜ

Türk sanat tarihinin en değerli eserlerine ev sahipliği yapan Devlet, Resim ve Heykel Müzesi tekrar açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılan müze aslına uygun olarak yeniden restore edildi. Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihi binası ve eserlerine ilişkin yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarına, 2019 yılının Aralık ayında başlandı.

DEPREM GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILDI

Bakanlığın uzman personelleri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen özenli onarımlar sonucu Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun projesiyle 1927-1930 yılları arasında Türk Ocakları Genel Merkezi olarak inşa edilen yapının özgün hali korunarak eşsiz güzelliği ortaya çıkarıldı. Deprem güçlendirmesi yapılan binanın özgün detayları, geleneksel restorasyon teknikleriyle korundu.

ESERLER DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI

1980 yılından bu yana görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin en nadide eserlerini bünyesinde barındıran Müze’nin kurumsal kimliği ve teknik alt-yapısı, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırıldı. Kapsamlı envanter çalışmasıyla müze koleksiyonundaki eserlerin detaylı bilgileri dijitalize edilerek kayda alındı. Kondisyon analizleri yapılan eserlerin bir kısmı restore edildi ve çerçeveleri yenilendi.

İLERİ TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Restorasyon çalışmaları kapsamında; eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunmaya alındı. Müze ve eserlerin devamlı olarak takip edilmesini sağlayan gelişmiş kamera ve alarm sistemi kuruldu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA