Ankara Diş Sağlığı Merkezileri Listesi.. Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezilerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Ankara'da kaç tane diş sağlığı merkezi var? Ankara Devlet Diş Sağlığı Merkezilerinin isimleri neler? Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezileri, Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezilerinin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste..

Ankara Diş Sağlığı Merkezilerinin isimleri neler? Ankara'da kaç tane Diş Sağlığı Merkezi var? Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezileri, Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezilerinin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Ankara Diş Sağlığı Merkezilerinin, Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezileri nerede? Ankara Diş Sağlığı Merkezileri2020 Güncel Liste…

Başkentimiz Ankara’da çok kaliteli hizmet veren Diş Sağlığı Merkezileri bulunmaktadır.

Ankara’daki Diş Sağlığı Merkezilerinin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak edenler. Sizler de Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezileri nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun…

Ankara'da Diş Sağlığı Merkezleri, Nasıl giderim?

1. ANKARA BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Oğuzlar, Barış Manço Caddesi, Balgat No:22, Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 284 26 79

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2. ANKARA BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI KEKLİKPINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Keklik Pınarı, 882. Caddesi, Dikmen No:8, Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 476 90 30

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3. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Topraklık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Orhun Sk. No:3, Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 585 55 00

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4. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:43 D:1 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 55 91

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5. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI NUMUNE KOLEJ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Libya Cad. Çaldıran Sok. No:22 Kat:5 Çankaya /ANKARA (Ahmetler PTT Arkası)

İletişim: 0 (312) 433 83 72

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6. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI BİRLİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Birlik Mahallesi Şehit Sadık Erişen Sokak, Konak İş Merkezi, No:55/2 Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 911 18 54

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7. ANKARA KEÇİÖREN OSMANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Etlik Mahallesi, Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No:103 Kat: 2 KEÇİÖREN/ANKARA

İletişim: 0 (312) 325 36 36

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Ankara'da Diş Sağlığı Merkezleri, Nasıl giderim?

8. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM HASTANESİ

Güçlü Kaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sok. No:2 Keçiören / ANKARA

İletişim: 0 (312) 360 00 07

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9. ANKARA KARAPÜRÇEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Karapürçek, 518. Cd. No:2, 06165 Altındağ/Ankara

İletişim: 0 (312) 375 02 42

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10. ANKARA ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Erler Mahallesi Türkkızılayı Caddesi Etimesgut, ANKARA

İletişim: 0 (312) 293 30 00

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11. ANKARA ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI ERYAMAN 2. ETAP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad. 62.Sok. No:6 Etimesgut/ANKARA

İletişim: 0 (312) 281 39 01

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12. ANKARA ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI OSMAN ARIOĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Eryaman Mah.19 Mayıs Cad. 264 Sok. No:4 Türkkonut Etimesgut/ANKARA

İletişim: 0 (312) 283 55 03

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13. ANKARA POLATLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

İstiklal Mahallesi, Abdülaziz Caddesi - No:2 Polatlı/ANKARA

İletişim: 0 312 630 30 30

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14. ANKARA 75. YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI KALECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. Ankara Hastanesi Yanı Altındağ/ANKARA

İletişim: 0 (312) 595-97 00

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15. ANKARA GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (GÖLBAŞI DİŞ)

Gazi Osman Paşa Mh. Ankara Cd. No:16-A Gölbaşı / Ankara

İletişim: 0 (312) 485 20 05

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16. ANKARA GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI ÇAYYOLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Ümit Mahallesi, 2494. Sk., Yenimahalle/Ankara

İletişim: 0 (312) 236 32 07

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17. ANKARA MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çağlayan Mahallesi 286/1 Sokak No:8 Kat:2-3 Mamak/ANKARA

İletişim: 0 312 370 25 11 - 0 312 369 60 92

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18. MİADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Konya Yolu Mevlana Bulvarı No: 143/A BALGAT – ÇANKAYA / ANKARA

İletişim: 444 5 642

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19. ERSÖZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kızılay Mahallesi, Şht. Adem Yavuz Sk. No:12, Çankaya/Ankara

İletişim: 0 (312) 419 69 69

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20. EVRENSEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKİNLİĞİ

Tunalı Hilmi Caddesi No: 60/6 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara

İletişim: 0 (312) 466 19 95

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21. MAKRODENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Atatürk Bulvarı No: 177/1-4 Kavaklıdere/Ankara

İletişim: 0 (312) 417 91 11

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Ankara'da Diş Sağlığı Merkezleri, Nasıl giderim?

22. ÖZEL İREM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

İvedik Caddesi Işınlar Mahallesi Giriş Sk. No: 2, 06170 Yenimahalle/Ankara

İletişim: 0 (312) 344 59 59

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23. ÖZEL DİKMEN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Karapınar Mah. Cevizlidere Caddesi No: 132/A Dikmen / Ankara

İletişim: 0 (312) 475 00 00

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24. ÖZEL DENTAL ANK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÜMİTKÖY

Ümit Mah. 2510. Cadde No:8 Ümitköy / ANKARA

İletişim: 0 (312) 235 40 04 - 0 (312) 236 40 04

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25. ÖZEL DENTAL ANK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ - ÇUKURAMBAR

Çukurambar Mah. 1464 Cad. No: 5/A Ebru Apt. Çankaya /ANKARA

İletişim: 0 (312) 285 44 99 - 0 (312) 285 44 23

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26. DENT OSTİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Ostim Finans ve İş Merkezi 100. Yıl Bulvarı No:99/4

İletişim: 0 (312) 385 18 88

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