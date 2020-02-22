Ankara Diş Sağlığı Merkezileri Listesi.. Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezilerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Başkentimiz Ankara’da çok kaliteli hizmet veren Diş Sağlığı Merkezileri bulunmaktadır.
Ankara’daki Diş Sağlığı Merkezilerinin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak edenler. Sizler de Ankara'daki Diş Sağlığı Merkezileri nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun…
Ankara'da Diş Sağlığı Merkezleri, Nasıl giderim?
1. ANKARA BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Oğuzlar, Barış Manço Caddesi, Balgat No:22, Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 284 26 79
2. ANKARA BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI KEKLİKPINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Keklik Pınarı, 882. Caddesi, Dikmen No:8, Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 476 90 30
3. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Topraklık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Orhun Sk. No:3, Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 585 55 00
4. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:43 D:1 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 55 91
5. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI NUMUNE KOLEJ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Libya Cad. Çaldıran Sok. No:22 Kat:5 Çankaya /ANKARA (Ahmetler PTT Arkası)
İletişim: 0 (312) 433 83 72
6. ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI BİRLİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Birlik Mahallesi Şehit Sadık Erişen Sokak, Konak İş Merkezi, No:55/2 Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 911 18 54
7. ANKARA KEÇİÖREN OSMANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Etlik Mahallesi, Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No:103 Kat: 2 KEÇİÖREN/ANKARA
İletişim: 0 (312) 325 36 36
Ankara'da Diş Sağlığı Merkezleri, Nasıl giderim?
8. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM HASTANESİ
Güçlü Kaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sok. No:2 Keçiören / ANKARA
İletişim: 0 (312) 360 00 07
9. ANKARA KARAPÜRÇEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Karapürçek, 518. Cd. No:2, 06165 Altındağ/Ankara
İletişim: 0 (312) 375 02 42
10. ANKARA ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Erler Mahallesi Türkkızılayı Caddesi Etimesgut, ANKARA
İletişim: 0 (312) 293 30 00
11. ANKARA ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI ERYAMAN 2. ETAP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad. 62.Sok. No:6 Etimesgut/ANKARA
İletişim: 0 (312) 281 39 01
12. ANKARA ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI OSMAN ARIOĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Eryaman Mah.19 Mayıs Cad. 264 Sok. No:4 Türkkonut Etimesgut/ANKARA
İletişim: 0 (312) 283 55 03
13. ANKARA POLATLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İstiklal Mahallesi, Abdülaziz Caddesi - No:2 Polatlı/ANKARA
İletişim: 0 312 630 30 30
14. ANKARA 75. YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI KALECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. Ankara Hastanesi Yanı Altındağ/ANKARA
İletişim: 0 (312) 595-97 00
15. ANKARA GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (GÖLBAŞI DİŞ)
Gazi Osman Paşa Mh. Ankara Cd. No:16-A Gölbaşı / Ankara
İletişim: 0 (312) 485 20 05
16. ANKARA GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI ÇAYYOLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Ümit Mahallesi, 2494. Sk., Yenimahalle/Ankara
İletişim: 0 (312) 236 32 07
17. ANKARA MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Çağlayan Mahallesi 286/1 Sokak No:8 Kat:2-3 Mamak/ANKARA
İletişim: 0 312 370 25 11 - 0 312 369 60 92
18. MİADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Konya Yolu Mevlana Bulvarı No: 143/A BALGAT – ÇANKAYA / ANKARA
İletişim: 444 5 642
19. ERSÖZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Kızılay Mahallesi, Şht. Adem Yavuz Sk. No:12, Çankaya/Ankara
İletişim: 0 (312) 419 69 69
20. EVRENSEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKİNLİĞİ
Tunalı Hilmi Caddesi No: 60/6 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara
İletişim: 0 (312) 466 19 95
21. MAKRODENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Atatürk Bulvarı No: 177/1-4 Kavaklıdere/Ankara
İletişim: 0 (312) 417 91 11
Ankara'da Diş Sağlığı Merkezleri, Nasıl giderim?
22. ÖZEL İREM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İvedik Caddesi Işınlar Mahallesi Giriş Sk. No: 2, 06170 Yenimahalle/Ankara
İletişim: 0 (312) 344 59 59
23. ÖZEL DİKMEN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Karapınar Mah. Cevizlidere Caddesi No: 132/A Dikmen / Ankara
İletişim: 0 (312) 475 00 00
24. ÖZEL DENTAL ANK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÜMİTKÖY
Ümit Mah. 2510. Cadde No:8 Ümitköy / ANKARA
İletişim: 0 (312) 235 40 04 - 0 (312) 236 40 04
25. ÖZEL DENTAL ANK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ - ÇUKURAMBAR
Çukurambar Mah. 1464 Cad. No: 5/A Ebru Apt. Çankaya /ANKARA
İletişim: 0 (312) 285 44 99 - 0 (312) 285 44 23
26. DENT OSTİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Ostim Finans ve İş Merkezi 100. Yıl Bulvarı No:99/4
İletişim: 0 (312) 385 18 88
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