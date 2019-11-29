Ankara Diyarbakır arası kaç km? Ankara Diyarbakır arası kaç saat? Ankara Diyarbakır Yol Tarifi, Ankara Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Diyarbakır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA DİYARBAKIR ARASI KAÇ KM?
Meftune, Pıçık, Nardanaşı, Duvaklı pilav, Kaburga dolması, Serbizer, Tırşık, Habenisk ve Karpuz'u ile meşhur,
Diyarbakır Surları, Ulu Camisi, Suluk Han, Hasan Paşa Hanı, Surp Giragos Kilisesi ve Hasankeyf Taş Köprü'ye ev sahipliği yapan Diyarbakır ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 ve E90 üzerinden 1001 km
D300 üzerinden 882 km
D200/E88 üzerinden 907 km
ANKARA DİYARBAKIR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 ve E90 üzerinden 10 saat 27 dakika
D300 üzerinden 10 saat 40 dakika
D200/E88 üzerinden 10 saat 56 dakika
Otobüs ile
Ortalama 12,5 - 14,5 saat
ANKARA DİYARBAKIR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Diyarbakır'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Diyarbakır arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Diyarbakır otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Özlem Batman 110 TL
Metro Tur 150 TL
Özlem Diyarbakır 110 TL
Can Diyarbakır 120 TL
Siirt Kurtalan Ekspres 100 TL
ANKARA DİYARBAKIR YOL TARİFİ
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