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Ankara Diyarbakır arası kaç km? Ankara Diyarbakır arası kaç saat? Ankara Diyarbakır Yol Tarifi, Ankara Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Diyarbakır arası kaç km? Ankara Diyarbakır arası kaç saat? Ankara Diyarbakır Yol Tarifi.. Ankara Diyarbakır kaç kilometre? Ankara'dan Diyarbakır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Diyarbakır arası kaç km? Ankara Diyarbakır arası kaç saat? Ankara Diyarbakır Yol Tarifi, Ankara Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Diyarbakır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA DİYARBAKIR ARASI KAÇ KM?

Meftune, Pıçık, Nardanaşı, Duvaklı pilav, Kaburga dolması, Serbizer, Tırşık, Habenisk ve Karpuz'u ile meşhur,

Diyarbakır Surları, Ulu Camisi, Suluk Han, Hasan Paşa Hanı, Surp Giragos Kilisesi ve Hasankeyf Taş Köprü'ye ev sahipliği yapan Diyarbakır ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 ve E90 üzerinden 1001 km

D300 üzerinden 882 km

D200/E88 üzerinden 907 km

ANKARA DİYARBAKIR ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D750/E90 ve E90 üzerinden 10 saat 27 dakika

D300 üzerinden 10 saat 40 dakika

D200/E88 üzerinden 10 saat 56 dakika

Otobüs ile

Ortalama 12,5 - 14,5 saat

ANKARA DİYARBAKIR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Diyarbakır'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Diyarbakır arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Diyarbakır otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Özlem Batman 110 TL

Metro Tur 150 TL

Özlem Diyarbakır 110 TL

Can Diyarbakır 120 TL

Siirt Kurtalan Ekspres 100 TL

ANKARA DİYARBAKIR YOL TARİFİ

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