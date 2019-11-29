Ankara Düzce arası kaç km? Ankara Düzce arası kaç saat? Ankara Düzce Yol Tarifi, Ankara Düzce Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Düzce'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA DÜZCE ARASI KAÇ KM?
Çerkez Tavuğu, Mamalika, Boşnak Böreği, Bazlama, Tembel Karı Makarnası ve Mamursa Sebzeli Kaygana'sı ile meşhur,
Fakıllı Mağarası, Aktaş - Aydınpınar - Samandere Şelalesi, Akçakoca Ceneviz Kalesi ve Kurugöl Kanyonu'na ev sahipliği yapan Düzce ile Ankara arası mesafe:
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 237 km
Ankara Bolu Yolu/D750 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 248 km
E80 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 315 km
ANKARA DÜZCE ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 2 saat 22 dakika
Ankara Bolu Yolu/D750 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 2 saat 49 dakika
E80 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 3 saat 46 dakika
Otobüs ile
Ortalama 3 saat
ANKARA DÜZCE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Düzce'ye gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Düzce arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Düzce otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Lüks Yalova 45 TL
Metro Tur 45 TL
ANKARA DÜZCE YOL TARİFİ
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