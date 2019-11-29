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Ankara Düzce arası kaç km? Ankara Düzce arası kaç saat? Ankara Düzce Yol Tarifi, Ankara Düzce Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Düzce arası kaç km? Ankara Düzce arası kaç saat? Ankara Düzce Yol Tarifi.. Ankara Düzce kaç kilometre? Ankara'dan Düzce'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Düzce arası kaç km? Ankara Düzce arası kaç saat? Ankara Düzce Yol Tarifi, Ankara Düzce Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Düzce arası kaç km? Ankara Düzce arası kaç saat? Ankara'dan Düzce'ye nasıl gidilir?, Düzce Ankara arası kaç km? Düzce Ankara arası kaç saat? Düzce'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Düzce Yol Tarifi, Ankara Düzce otobüs bileti, Ankara Düzce otobüs firmaları, Ankara Düzce kaç kilometre?

Ankara'dan Düzce'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA DÜZCE ARASI KAÇ KM?

Çerkez Tavuğu, Mamalika, Boşnak Böreği, Bazlama, Tembel Karı Makarnası ve  Mamursa Sebzeli Kaygana'sı ile meşhur,

Fakıllı Mağarası, Aktaş - Aydınpınar - Samandere Şelalesi, Akçakoca Ceneviz Kalesi ve Kurugöl Kanyonu'na ev sahipliği yapan Düzce ile Ankara arası mesafe:

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 237 km

Ankara Bolu Yolu/D750 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 248 km

E80 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 315 km

ANKARA DÜZCE ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 2 saat 22 dakika

Ankara Bolu Yolu/D750 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 2 saat 49 dakika

E80 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 3 saat 46 dakika

Otobüs ile

Ortalama 3 saat

ANKARA DÜZCE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Düzce'ye gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Düzce arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Düzce otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Lüks Yalova 45 TL

Metro Tur 45 TL

ANKARA DÜZCE YOL TARİFİ

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