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Ankara Edirne arası kaç km? Ankara Edirne arası kaç saat? Ankara Edirne Yol Tarifi, Ankara Edirne Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Edirne arası kaç km? Ankara Edirne arası kaç saat? Ankara Edirne Yol Tarifi.. Ankara Edirne kaç kilometre? Ankara'dan Edirne'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Edirne arası kaç km? Ankara Edirne arası kaç saat? Ankara Edirne Yol Tarifi, Ankara Edirne Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Edirne arası kaç km? Ankara Edirne arası kaç saat? Ankara'dan Edirne'ye nasıl gidilir?, Edirne Ankara arası kaç km? Edirne Ankara arası kaç saat? Edirne'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Edirne Yol Tarifi, Ankara Edirne otobüs bileti, Ankara Edirne otobüs firmaları, Ankara Edirne kaç kilometre?

Ankara'dan Edirne'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA EDİRNE ARASI KAÇ KM?

Mutancana, Tava ciğeri, Mamzana, Kadınbudu köfte, Elbasan tava, Ciğer sarma, Ispanak mücveri ve Kandilli mantı'sı  ile meşhur,

Selimiye Cami, Üç Şerefeli Cami, Etnoğrafya Müzesi, Eski Cami, II. Beyazid Külliyesi ve Şifahanesi, Selimiye Arastası, Selimiye Vakfı Müzesi, Edirne Büyük Sinagogu, Meriç Köprüsü, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Balkan Savaş Müzesi, Balkan Şehitliği, Rüstem Paşa Kervansarayı, Beyazid Köprüsü ve Makedonya Kulesi'ne ev sahipliği yapan Edirne ile Ankara arası mesafe:

O-4 ve E80 üzerinden 687 km

D200/E90 ve E80 üzerinden 777 km

ANKARA EDİRNE ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 ve E80 üzerinden 7 saat 10 dakika

D200/E90 ve E80 üzerinden 9 saat

Otobüs ile

Ortalama 10 - 11 saat

ANKARA EDİRNE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Edirne'ye gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Edirne arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Edirne otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Nilüfer 130 TL

Metro Tur 130 TL

HAS 110 TL

ANKARA EDİRNE YOL TARİFİ

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