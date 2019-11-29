Ankara Elazığ arası kaç km? Ankara Elazığ arası kaç saat? Ankara Elazığ Yol Tarifi, Ankara Elazığ Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Elazığ'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ELAZIĞ ARASI KAÇ KM?
Orcik, Gömbe, Harput çorba, İçli köfte, Sırın ve Çedene kahvesi ile meşhur,
Harput Kalesi, Hazar Gölü, Keban Barajı, Palu Surp Lusavoric Kilisesi, Palu Urartu Yazıtı ve Harput Buzluk Mağarası'na ev sahipliği yapan Elazığ ile Ankara arası mesafe:
D200/E88 üzerinden 759 km
D260 ve D300 üzerinden 758 km
D200/E88 ve D260 üzerinden 779 km
ANKARA ELAZIĞ ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E88 üzerinden 8 saat 56 dakika
D260 ve D300 üzerinden 9 saat 6 dakika
D200/E88 ve D260 üzerinden 9 saat 38 dakika
Otobüs ile
Ortalama 10- 11 saat
ANKARA ELAZIĞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Elazığ'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Elazığ arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Elazığ otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 100 TL (12 saat)
Metro Tur 120 TL (9 saat 45 dk)
Öz HASBİNGÖL 87,50 TL
Öz Erciş Seyahat 95 TL
Özlem Diyarbakır 110 TL
Muş Ovası 90 TL
ANKARA ELAZIĞ YOL TARİFİ
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