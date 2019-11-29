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Ankara Elazığ arası kaç km? Ankara Elazığ arası kaç saat? Ankara Elazığ Yol Tarifi, Ankara Elazığ Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Elazığ arası kaç km? Ankara Elazığ arası kaç saat? Ankara Elazığ Yol Tarifi.. Ankara Elazığ kaç kilometre? Ankara'dan Elazığ'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Elazığ arası kaç km? Ankara Elazığ arası kaç saat? Ankara Elazığ Yol Tarifi, Ankara Elazığ Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Elazığ'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ELAZIĞ ARASI KAÇ KM?

Orcik, Gömbe, Harput çorba, İçli köfte, Sırın ve Çedene kahvesi ile meşhur,

Harput Kalesi, Hazar Gölü, Keban Barajı, Palu Surp Lusavoric Kilisesi, Palu Urartu Yazıtı ve Harput Buzluk Mağarası'na ev sahipliği yapan Elazığ ile Ankara arası mesafe:

D200/E88 üzerinden 759 km

D260 ve D300 üzerinden 758 km

D200/E88 ve D260 üzerinden 779 km

ANKARA ELAZIĞ ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200/E88 üzerinden 8 saat 56 dakika

D260 ve D300 üzerinden 9 saat 6 dakika

D200/E88 ve D260 üzerinden 9 saat 38 dakika

Otobüs ile

Ortalama 10- 11 saat

ANKARA ELAZIĞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Elazığ'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Elazığ arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Elazığ otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 100 TL (12 saat)

Metro Tur 120 TL (9 saat 45 dk)

Öz HASBİNGÖL 87,50 TL

Öz Erciş Seyahat 95 TL

Özlem Diyarbakır 110 TL

Muş Ovası 90 TL

ANKARA ELAZIĞ YOL TARİFİ

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