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Ankara Elmadağ arası kaç km? Ankara Elmadağ arası kaç saat? Ankara Elmadağ Yol Tarifi, Ankara Elmadağ Otobüs Fiyatları...

Ankara Elmadağ arası kaç km? Ankara Elmadağ arası kaç saat? Ankara Elmadağ Yol Tarifi.. Ankara Elmadağ kaç kilometre? Ankara'dan Elmadağ’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Elmadağ arası kaç km? Ankara Elmadağ arası kaç saat? Ankara Elmadağ Yol Tarifi, Ankara Elmadağ Otobüs Fiyatları...

Ankara Elmadağ arası kaç km? Ankara Elmadağ arası kaç saat? Ankara'dan Elmadağ’a nasıl gidilir? Elmadağ Ankara arası kaç km? Elmadağ Ankara arası kaç saat? Elmadağ'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Elmadağ Ankara Yol Tarifi, Ankara Elmadağ otobüs bileti ne kadar?

Ankara'dan Elmadağ’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ELMADAĞ ARASI KAÇ KM?

D200 üzerinden Ankara Elmadağ arası 36,2 km dir.

ANKARA ELMADAĞ ARASI KAÇ SAAT?

D200 üzerinden Ankara Elmadağ arası 40 dakika sürmektedir.

ANKARA ELMADAĞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Elmadağ'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Elmadağ arası otobüs fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

ANKARA ELMADAĞ ARASI 36.2 KM DİR.

Ankara Elmadağ Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz tam 4.75 tl, öğrenci 2.25 tl

ANKARA ELMADAĞ ARASI YOL TARİFİ

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