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Ankara Erzincan arası kaç km? Ankara Erzincan arası kaç saat? Ankara Erzincan Yol Tarifi, Ankara Erzincan Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Erzincan arası kaç km? Ankara Erzincan arası kaç saat? Ankara Erzincan Yol Tarifi.. Ankara Erzincan kaç kilometre? Ankara'dan Erzincan'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Erzincan arası kaç km? Ankara Erzincan arası kaç saat? Ankara Erzincan Yol Tarifi, Ankara Erzincan Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Erzincan'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ERZİNCAN ARASI KAÇ KM?

Kelecoş, Kemah tiridi, Keşkek, Gasefe, Kahküllü pilav ve Ayva kalyesi ile meşhur,

Girlevik Şelalesi, Mama Hatun Türbesi, Otlukbeli Gölü, Altıntepe Ören Yeri ve Abrenk Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Erzincan ile Ankara arası mesafe:

D200/E88 üzerinden 685 km

D260 üzerinden 754 km

Amasya - Erzurum Yolu üzerinden 766 km

ANKARA ERZİNCAN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200/E88 üzerinden 7 saat 58 dakika

D260 üzerinden 8 saat 35 dakika

Amasya - Erzurum Yolu üzerinden 9 saat 3 dakika

Otobüs ile

Ortalama 10 saat 30 dakika

ANKARA ERİZNCAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Erzincan'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Erzincan arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Erzincan otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 100 TL 

Ardahan Posof Seyahat 110 TL

Öz Erciş Seyahat 90 TL

BARIŞ 80 TL

ANKARA ERZİNCAN YOL TARİFİ

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