Ankara Erzincan arası kaç km? Ankara Erzincan arası kaç saat? Ankara Erzincan Yol Tarifi, Ankara Erzincan Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Erzincan'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ERZİNCAN ARASI KAÇ KM?
Kelecoş, Kemah tiridi, Keşkek, Gasefe, Kahküllü pilav ve Ayva kalyesi ile meşhur,
Girlevik Şelalesi, Mama Hatun Türbesi, Otlukbeli Gölü, Altıntepe Ören Yeri ve Abrenk Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Erzincan ile Ankara arası mesafe:
D200/E88 üzerinden 685 km
D260 üzerinden 754 km
Amasya - Erzurum Yolu üzerinden 766 km
ANKARA ERZİNCAN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E88 üzerinden 7 saat 58 dakika
D260 üzerinden 8 saat 35 dakika
Amasya - Erzurum Yolu üzerinden 9 saat 3 dakika
Otobüs ile
Ortalama 10 saat 30 dakika
ANKARA ERİZNCAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Erzincan'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Erzincan arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Erzincan otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 100 TL
Ardahan Posof Seyahat 110 TL
Öz Erciş Seyahat 90 TL
BARIŞ 80 TL
ANKARA ERZİNCAN YOL TARİFİ
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