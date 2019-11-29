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Ankara Erzurum arası kaç km? Ankara Erzurum arası kaç saat? Ankara Erzurum Yol Tarifi, Ankara Erzurum Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Erzurum arası kaç km? Ankara Erzurum arası kaç saat? Ankara Erzurum Yol Tarifi.. Ankara Erzurum kaç kilometre? Ankara'dan Erzurum'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Erzurum arası kaç km? Ankara Erzurum arası kaç saat? Ankara Erzurum Yol Tarifi, Ankara Erzurum Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Erzurum'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ERZURUM ARASI KAÇ KM?

Cağ kebabı, Aşotu çorbası, Kadayıf dolması, Hasuta ve Çiriş yemeği ile meşhur,

Tortum şelalesi, Palandöken Kayak Merkezi, Nene Hatun Milli Parkı ve Pasinler Kaplıcası'na ev sahipliği yapan  Erzurum ile Ankara arası mesafe:

D200/E88 üzerinden 877 km

D260 üzerinden 945 km

D100/E80 üzerinden 957 km

ANKARA ERZURUM ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200/E88 üzerinden 10 saat 14 dakika

D260 üzerinden 10 saat 52 dakika

D100/E80 üzerinden 11 saat 15 dakika

Otobüs ile

Ortalama 12,5 - 13 saat

ANKARA ERZURUM OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Erzurum'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Erzurum arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Erzurum otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Öz Erciş Seyahat 100 TL 

Metro Tur 110 TL

ANKARA ERZURUM YOL TARİFİ

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