Ankara Erzurum arası kaç km? Ankara Erzurum arası kaç saat? Ankara Erzurum Yol Tarifi, Ankara Erzurum Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Erzurum'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ERZURUM ARASI KAÇ KM?
Cağ kebabı, Aşotu çorbası, Kadayıf dolması, Hasuta ve Çiriş yemeği ile meşhur,
Tortum şelalesi, Palandöken Kayak Merkezi, Nene Hatun Milli Parkı ve Pasinler Kaplıcası'na ev sahipliği yapan Erzurum ile Ankara arası mesafe:
D200/E88 üzerinden 877 km
D260 üzerinden 945 km
D100/E80 üzerinden 957 km
ANKARA ERZURUM ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E88 üzerinden 10 saat 14 dakika
D260 üzerinden 10 saat 52 dakika
D100/E80 üzerinden 11 saat 15 dakika
Otobüs ile
Ortalama 12,5 - 13 saat
ANKARA ERZURUM OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Erzurum'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Erzurum arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Erzurum otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Öz Erciş Seyahat 100 TL
Metro Tur 110 TL
ANKARA ERZURUM YOL TARİFİ
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