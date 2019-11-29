Ankara Eskişehir arası kaç km? Ankara Eskişehir arası kaç saat? Ankara Eskişehir Yol Tarifi, Ankara Eskişehir Otobüs ve YHT Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Eskişehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ESKİŞEHİR ARASI KAÇ KM?
Balaban köfte, Yufkalı büryan, Çibörek, Kıygaşa, Kavurma börek, Göceli tarhana, Met helvası ve Haşhaşlı gözlemesi ile meşhur,
Yunus Emre Müzesi, Şelale Park, Seyit Battal Gazi Külliyesi ve Havacılık Müzesi'ne ev sahipliği yapan Eskişehir ile Ankara arası mesafe:
Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 240 km
D140 ve Sarıcakaya Nallıhan Yolu üzerinden 277 km
ANKARA ESKİŞEHİR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 2 saat 51 dakika
D140 ve Sarıcakaya Nallıhan Yolu üzerinden 4 saat 18 dakika
Otobüs ile
Ortalama 3- 3,5 saat
Yüksek Hızlı Tren ile
Ortalama 1 saat 27 dakika
ANKARA ESKİŞEHİR OTOBÜS ve YHT BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Eskişehir'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Eskişehir arası otobüs ve YHT bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Eskişehir otobüs firmaları ve bilet fiyatları
İnan Tur 30 TL
Nilüfer 30 TL
Ali Osman Ulusoy 30 TL
Metro Tur 30 TL
TOPÇAM 30 TL
Ankara Eskişehir YHT bileti fiyatı
TCDD YHT 37,50 TL
ANKARA ESKİŞEHİR YOL TARİFİ
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