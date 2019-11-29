  • BIST 106.816
  • Altın 269,583
  • Dolar 5,7390
  • Euro 6,3131
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Ankara Eskişehir arası kaç km? Ankara Eskişehir arası kaç saat? Ankara Eskişehir Yol Tarifi, Ankara Eskişehir Otobüs ve YHT Bileti Fiyatları...

Ankara Eskişehir arası kaç km? Ankara Eskişehir arası kaç saat? Ankara Eskişehir Yol Tarifi.. Ankara Eskişehir kaç kilometre? Ankara'dan Eskişehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Eskişehir arası kaç km? Ankara Eskişehir arası kaç saat? Ankara Eskişehir Yol Tarifi, Ankara Eskişehir Otobüs ve YHT Bileti Fiyatları...

Ankara Eskişehir arası kaç km? Ankara Eskişehir arası kaç saat? Ankara'dan Eskişehir'e nasıl gidilir?, Eskişehir Ankara arası kaç km? Eskişehir Ankara arası kaç saat? Eskişehir'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Eskişehir Yol Tarifi, Ankara Eskişehir otobüs bileti, Ankara Eskişehir otobüs firmaları, Ankara Eskişehir kaç kilometre?

Ankara'dan Eskişehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ESKİŞEHİR ARASI KAÇ KM?

Balaban köfte, Yufkalı büryan, Çibörek, Kıygaşa, Kavurma börek, Göceli tarhana, Met helvası ve Haşhaşlı gözlemesi ile meşhur,

Yunus Emre Müzesi, Şelale Park, Seyit Battal Gazi Külliyesi ve Havacılık Müzesi'ne ev sahipliği yapan Eskişehir ile Ankara arası mesafe:

Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 240 km

D140 ve Sarıcakaya Nallıhan Yolu üzerinden 277 km

ANKARA ESKİŞEHİR ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 2 saat 51 dakika

D140 ve Sarıcakaya Nallıhan Yolu üzerinden 4 saat 18 dakika

Otobüs ile

Ortalama 3- 3,5 saat

Yüksek Hızlı Tren ile

Ortalama  1 saat 27 dakika

ANKARA ESKİŞEHİR OTOBÜS ve YHT BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Eskişehir'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Eskişehir arası otobüs ve YHT bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Eskişehir otobüs firmaları ve bilet fiyatları

İnan Tur 30 TL 

Nilüfer 30 TL

Ali Osman Ulusoy 30 TL

Metro Tur 30 TL

TOPÇAM 30 TL

Ankara Eskişehir YHT bileti fiyatı

TCDD YHT 37,50 TL

ANKARA ESKİŞEHİR YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Diyarbakır arası kaç km? Ankara Diyarbakır arası kaç saat? Ankara Diyarbakır Yol Tarifi, Ankara Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...29 Kasım 2019 Cuma 10:42
  • THD Başkanı Turhan Çakar: Alışveriş çılgınlığına kapılmayın!29 Kasım 2019 Cuma 00:20
  • Tuncay Elmadağlı: Ankara'da 500 korsan servis aracı trafikte29 Kasım 2019 Cuma 00:15
  • Ankara'da 50 bin yerli tohum Gen Bankası'nda korunuyor29 Kasım 2019 Cuma 00:10
  • Ankara Denizli arası kaç km? Ankara Denizli arası kaç saat? Ankara Denizli Yol Tarifi, Ankara Denizli Otobüs Bileti Fiyatları...28 Kasım 2019 Perşembe 11:27
  • Ankara Çorum arası kaç km? Ankara Çorum arası kaç saat? Ankara Çorum Yol Tarifi, Ankara Çorum Otobüs Bileti Fiyatları...28 Kasım 2019 Perşembe 11:13
  • Ankara Çankırı arası kaç km? Ankara Çankırı arası kaç saat? Ankara Çankırı Yol Tarifi, Ankara Çankırı Otobüs Bileti Fiyatları...28 Kasım 2019 Perşembe 10:49
  • Ankara Çanakkale arası kaç km? Ankara Çanakkale arası kaç saat? Ankara Çanakkale Yol Tarifi, Ankara Çanakkale Otobüs Bileti Fiyatları...28 Kasım 2019 Perşembe 10:31
  • Şehir Tarihçisi Abdülkerim Erdoğan: Ankara'da hacıların kapısı açık olurdu28 Kasım 2019 Perşembe 00:25
  • Ayaş Yolu'ndaki trafik sıkıntısı çözülüyor28 Kasım 2019 Perşembe 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti