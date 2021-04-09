Ankara Etimesgut’ta icradan satılık 6+1 daire

Ankara Etimesgut’ta icradan satılık daire... İşte detaylar: Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Etimesgut Süvari Mahallesi’nde bulunan 6+1 daire, Ankara Batı İcra Dairesi’nce açık artırma yoluyla satılacak.
Dairenin birinci satış günü 31.05.2021 saat 11:20 olarak ilan edildi.
İcra açık artırma adresi ise Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu.
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