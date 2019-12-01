Ankara Gaziantep arası kaç km? Ankara Gaziantep arası kaç saat? Ankara Gaziantep Yol Tarifi, Ankara Gaziantep Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Gaziantep'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA GAZİANTEP ARASI KAÇ KM?
Beyran, İçli köfte, Şıhıl mahşi, Yuvalama, Patlıcan kebabı, Alinazik, Kölük aşı, Simit kebabı, Şiveydiz, Katmer ve Kahke'si ile meşhur,
Zeugma Mozaik Müzesi, Rumkale, Gaziantep Kalesi, Zeugma Belkıs Antik Kent, Pişirici Mescidi ve Kasteli, Tarihi Gümrük Hanı ve birçok tarihi camiye ev sahipliği yapan Gaziantep ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 ve E90 üzerinden 701 km
D260 üzerinden 654 km
ANKARA GAZİANTEP ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 ve E90 üzerinden 7 saat 30 dakika
D260 üzerinden 7 saat 58 dakika
Otobüs ile
Ortalama 8,5 - 10 saat
ANKARA GAZİANTEP OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Gaziantep'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Gaziantep arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Gaziantep otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Özlem Batman 90 TL
Can Diyarbakır 80 TL
ASTOR Seyahat 110 TL
Metro Tur 80 TL
Ben Tur 120 TL
ANKARA GAZİANTEP YOL TARİFİ
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