Ankara Gaziantep arası kaç km? Ankara Gaziantep arası kaç saat? Ankara Gaziantep Yol Tarifi, Ankara Gaziantep Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Gaziantep'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA GAZİANTEP ARASI KAÇ KM?

Beyran, İçli köfte, Şıhıl mahşi, Yuvalama, Patlıcan kebabı, Alinazik, Kölük aşı, Simit kebabı, Şiveydiz, Katmer ve Kahke'si ile meşhur,

Zeugma Mozaik Müzesi, Rumkale, Gaziantep Kalesi, Zeugma Belkıs Antik Kent, Pişirici Mescidi ve Kasteli, Tarihi Gümrük Hanı ve birçok tarihi camiye ev sahipliği yapan Gaziantep ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 ve E90 üzerinden 701 km

D260 üzerinden 654 km

ANKARA GAZİANTEP ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D750/E90 ve E90 üzerinden 7 saat 30 dakika

D260 üzerinden 7 saat 58 dakika

Otobüs ile

Ortalama 8,5 - 10 saat

ANKARA GAZİANTEP OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Gaziantep'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Gaziantep arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Gaziantep otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Özlem Batman 90 TL

Can Diyarbakır 80 TL

ASTOR Seyahat 110 TL

Metro Tur 80 TL

Ben Tur 120 TL

ANKARA GAZİANTEP YOL TARİFİ