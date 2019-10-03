Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Çankaya ve Sincan Gençlik Merkezi nesilleri bir araya getirdi

Ziyarette huzurevi sakinleriyle uzun uzun sohbet ederek tecrübelerini ve okul anılarını dinleyen gençlik merkezi üyeleri ve gönüllü gençler, gitar ve bağlama çalarak hep bir ağızdan şarkılar söylediler.
Duygusal anların yaşandığı ziyarette gençler “büyüklerimizin ellerini öptük, dualarını aldık. Bir gün değil her gün onları hatırlamalı, yanlarında olmalıyız.” diyerek daha çok huzurevi ziyareti yapacaklarını belirttiler.
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