Ankara Giresun arası kaç km? Ankara Giresun arası kaç saat? Ankara Giresun Yol Tarifi, Ankara Giresun Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Giresun'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA GİRESUN ARASI KAÇ KM?
Karalâhana Çorbası, Pezik, Fasulye Diblesi, Isırgan Yağlaşı, Merevcen (Diken Ucu) Mücveri, Hamsi Böreği, Mısır Unu Ekmeği, Fasulye Turşusu Kavurması,Sakarca Kızartması ve Yağlaş'ı ile meşhur,
Sis Dağı-Kümbet-Gölyanı-Bektaş Yaylası, Giresun Adası, Bedrama Kalesi ve Giresun Müzesi'ne ev sahipliği yapan Giresun ile Ankara arası mesafe:
D010/E70 üzerinden 684 km
Samsun-Ordu Yolu/D010/E70 ve D010/E70 üzerinden 690 km
ANKARA GİRESUN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D010/E70 üzerinden 8 saat 42 dakika
Samsun-Ordu Yolu/D010/E70 ve D010/E70 üzerinden 8 saat 56 dakika
Otobüs ile
Ortalama 8,5 - 10 saat
ANKARA GİRESUN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Giresun'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Giresun arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Giresun otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Ali Osman Ulusoy 90 TL
Lüks Karadeniz 90 TL
Rize Ses 80 TL
Ulusoy 95 TL
Metro 90 TL
ANKARA GİRESUN YOL TARİFİ
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