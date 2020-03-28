Ankara girişinde ateş ölçerli korona tedbiri

Korona tedbirleri kapsamında kent merkezi girişi ve çıkışlarında bulunan trafik kontrol noktalarında, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

Ankara Valiliği tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verildi.

Kentin, Gölbaşı ilçesindeki denetleme noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de görev aldı.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Durdurulan araçlarda, sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı. Trafik ekipleri de otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulundu.

Ayrıca, vatandaşlara uyarılarda bulunularak almaları gereken tedbirler konusunda bilgiler aktarıldı.