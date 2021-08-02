Ankara Güdül'de anız yangını: Neyse ki söndürüldü

Ankara’nın Güdül ilçesinin Boyalı Mahallesi’nde bir tarlada anız yangını çıktı.
Kısa sürede yayılan yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Güdül İtfaiye Amirliği ekipleri ile çok sayıda köylünün müdahalesiyle söndürüldü.
Köye gelerek çalışmaları takip eden Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, “Köylülerin ve itfaiyenin öz verili çalışmasıyla yangını diğer alanlara sirayet etmeden kontrol altına almayı başardık. Sürücülerden araçlarından dışarı izmarit atmamalarını istiyoruz. Nem oranı giderek düşüyor. En ufak kıvılcım yangına dönüşebiliyor. Çok dikkatli olmalıyız” dedi.
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