Ankara Güdül'de anız yangını: Neyse ki söndürüldü

Türkiye peşpeşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Ankara Güdül'de de anız yangını meydana geldi. Yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Güdül İtfaiye Amirliği ekipleri ile çok sayıda köylünün müdahalesiyle söndürüldü.