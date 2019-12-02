Ankara Gümüşhane arası kaç km? Ankara Gümüşhane arası kaç saat? Ankara Gümüşhane Yol Tarifi, Ankara Gümüşhane Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Gümüşhane'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA GÜMÜŞHANE ARASI KAÇ KM?
Gendime Pilavı, Evelik Dolması, Kartol Yahnisi, Borani, Fıtfıt Haşılı, Siron, Lemis ve Köme'si ile meşhur,
Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Limni Gölü Tabiat Parkı, Karaca Mağarası, Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Zigana ve Kromni Vadisi'ne ev sahipliği yapan Gümüşhane ile Ankara arası mesafe:
D200/E88 üzerinden 760 km
Amasya Erzincan Yolu/Amasya - Erzurum Yolu/D100/E80 üzerinden 766 km
D260 üzerinden 829 km
ANKARA GÜMÜŞHANE ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E88 üzerinden 9 saat 5 dakika
Amasya Erzincan Yolu/Amasya - Erzurum Yolu/D100/E80 üzerinden 9 saat 34 dakika
D260 üzerinden 9 saat 45 dakika
Otobüs ile
Ortalama 12 - 14 saat 45 dakika
ANKARA GÜMÜŞHANE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Gümüşhane'ye gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Gümüşhane arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Gümüşhane otobüs firmaları ve bilet fiyatları
ULUSOY 120 TL
SÜZER 120 TL
ANKARA GÜMÜŞHANE YOL TARİFİ
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