Ankara hakkında bilinmesi gerekenler

Ülkemiz olan Türkiye'nin başkenti olan Ankara aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık ikinci ili olma özelliğine de sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara'nın tarihi on bin yıl öncesine dayanır.

Ankara 1923 yılının 13 Ekim gününde ülkemizin başkenti ilan edilmiştir. İç Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, yüz ölçümü bakımından en büyük üçüncü şehirdir.

Ankara'da Gezilecek Yerler

Ankara, tarihi ve kültürel pek çok değere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Dolayısıyla Ankara turuna çıkacak kişilerin gezebileceği, tarih ve kültür esintilerini hissedeceği pek çok mekan ve alan bulunuyor. Ankara'ya giden kişilerin genellikle gezmeyi tercih ettiği yerler arasında Ankara Kalesi ve Hamamönü yer alır. Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Kızılay Meydanı da Ankara'da gezilebilecek yerler arasındadır.

Ankara'da Ne Yenir?

Ankara pek çok medeniyeti bünyesinde barındırmış bir yerdir. Dolayısıyla her medeniyet Ankara mutfağının oluşmasına büyük ölçüde katkılar sağlamıştır. Beypazarı Güveci, Beypazarı Kurusu, Ankara Tava gibi lezzetler Ankara'ya yolu düşenlerin mutlaka tadına baktığı yiyeceklerden bazılarıdır. Çorba olarak değerlendirmek gerekirse de Ankara'da Dutmaç çorbası ve Aş çorbası meşhur lezzetlerdendir. Ankara'ya giden pek çok kişi tavsiyelerinde Orman Kebabı yemeğinin de tadına bakılması gerektiğini dile getiriyor.

Ankara'nın İlçeleri

Yüz ölçümü bakımından değerlendirildiğinde ülkemizde yer alan illerin büyüklük sıralamasında üçüncü sırada yer alan Ankara sınırları dahilinde pek çok ilçe bulunuyor. Ankara'nın ilçelerini sıralamak gerekirse Ankara’nın ilçeleri şunlardır:

• Yenimahalle

• Elmadağ

• Mamak

• Pursaklar

• Altındağ

• Kızılcahamam

• Beypazarı

• Şereflikoçhisar

• Evren

• Akyurt

• Kalecik

• Polatlı

• Bala

• Çankaya

• Keçiören

• Sincan

• Ayaş

• Gölbaşı

• Çamlıdere

• Nallıhan

• Etimesgut

• Haymana

• Çubuk

• Kazan

• Güdül

Yirmi beş tane ilçesi bulunan Ankara'nın ilçeleri yukarıda belirtildiği gibidir.

Ankara'da Neler Yapılır?