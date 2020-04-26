  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Ankara hakkında bilinmesi gerekenler

Ülkemiz olan Türkiye'nin başkenti olan Ankara aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık ikinci ili olma özelliğine de sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara'nın tarihi on bin yıl öncesine dayanır.
Ankara hakkında bilinmesi gerekenler

Ankara 1923 yılının 13 Ekim gününde ülkemizin başkenti ilan edilmiştir. İç Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, yüz ölçümü bakımından en büyük üçüncü şehirdir. 

Ankara'da Gezilecek Yerler

Ankara, tarihi ve kültürel pek çok değere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Dolayısıyla Ankara turuna çıkacak kişilerin gezebileceği, tarih ve kültür esintilerini hissedeceği pek çok mekan ve alan bulunuyor. Ankara'ya giden kişilerin genellikle gezmeyi tercih ettiği yerler arasında Ankara Kalesi ve Hamamönü yer alır. Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Kızılay Meydanı da Ankara'da gezilebilecek yerler arasındadır.

kurtulus-savasi-muzesi.jpg

Ankara'da Ne Yenir?

Ankara pek çok medeniyeti bünyesinde barındırmış bir yerdir. Dolayısıyla her medeniyet Ankara mutfağının oluşmasına büyük ölçüde katkılar sağlamıştır. Beypazarı Güveci, Beypazarı Kurusu, Ankara Tava gibi lezzetler Ankara'ya yolu düşenlerin mutlaka tadına baktığı yiyeceklerden bazılarıdır. Çorba olarak değerlendirmek gerekirse de Ankara'da Dutmaç çorbası ve Aş çorbası meşhur lezzetlerdendir. Ankara'ya giden pek çok kişi tavsiyelerinde Orman Kebabı yemeğinin de tadına bakılması gerektiğini dile getiriyor.

Ankara'nın İlçeleri

Yüz ölçümü bakımından değerlendirildiğinde ülkemizde yer alan illerin büyüklük sıralamasında üçüncü sırada yer alan Ankara sınırları dahilinde pek çok ilçe bulunuyor. Ankara'nın ilçelerini sıralamak gerekirse Ankara’nın ilçeleri şunlardır:

•    Yenimahalle
•    Elmadağ
•    Mamak
•    Pursaklar
•    Altındağ
•    Kızılcahamam
•    Beypazarı
•    Şereflikoçhisar
•    Evren
•    Akyurt
•    Kalecik
•    Polatlı
•    Bala
•    Çankaya
•    Keçiören
•    Sincan
•    Ayaş
•    Gölbaşı
•    Çamlıdere
•    Nallıhan
•    Etimesgut
•    Haymana
•    Çubuk
•    Kazan
•    Güdül

Yirmi beş tane ilçesi bulunan Ankara'nın ilçeleri yukarıda belirtildiği gibidir. 

Ankara'da Neler Yapılır?

Ankara'ya gidecek yerli veya yabancı kişiler, bu şehrin tarihi ve kültürel dokularına yolculuğa çıkmak için müzeler veya diğer tarihi mekanları gezebilirler. Ankara mutfağının lezzetlerini tatmak isteyen kişiler Ankara'ya özgü olan yemeklerin tadına bakabilirler. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi 14 farklı noktada ücretsiz maske dağıtıyor25 Nisan 2020 Cumartesi 16:30
  • Sebze tohumları ne zaman ekilir? Fideler ne zaman dikilir? Ankara’da en ideal ekim-dikim ne zaman yapılır?25 Nisan 2020 Cumartesi 16:20
  • Mamak’ta TOKİ konut teslimleri başlıyor: Tapular ne zaman verilecek? Ödemeler nereye yapıalcak?25 Nisan 2020 Cumartesi 16:08
  • Ramazan davulu ve davulun tarihteki önemi25 Nisan 2020 Cumartesi 12:21
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 25 Nisan 2020 - ASKİ25 Nisan 2020 Cumartesi 09:09
  • Farkedelim Ve Sevelim25 Nisan 2020 Cumartesi 00:04
  • Evde bunalan vatandaşlar bahçelere koştu24 Nisan 2020 Cuma 18:25
  • Evde teravih namazı kılınır mı?24 Nisan 2020 Cuma 18:16
  • Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve getiriyor?24 Nisan 2020 Cuma 17:09
  • Sessizliğe bürünen protokol yolu’nun davetsiz misafirleri24 Nisan 2020 Cuma 16:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti