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Ankara Halk Ekmek, "ekşi mayalı patates unlu zerdeçallı ekmek" üretimine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğü, "ekşi mayalı patates unlu zerdeçallı ekmek" üretimine başladı. 
Ankara Halk Ekmek, "ekşi mayalı patates unlu zerdeçallı ekmek" üretimine başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Halk Ekmek'in ürün yelpazesini her geçen gün genişlettiği belirtildi. 

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Açıklamada, çok sayıda unlu mamulün yanı sıra "ekşi mayalı patates unlu zerdeçallı ekmek" üretiminin de başladığı bildirildi.

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Raf ömrü 5 gün olan ekmeklerin 250 gramlık ambalajlar halinde Başkent Marketler ve Fabrika Satış Mağazalarında uygun fiyatla satışa sunulduğu aktarıldı.

Yeni ürünler arasında tereyağlı üzümlü kurabiye ve portakallı şam kurabiyesinin de olduğu ifade edildi. 

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 "Hedefimiz, sofralara sağlıklı ekmeklerin girmesini sağlamak"
 Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gözgözoğlu, ekmek çeşitlerini her geçen gün yeniledikleri bilgisini vererek, şunları kaydetti:
"Ankaralılara kaliteli, hijyenik ve katkısız ekmek ve unlu mamuller üretmek için 7/24 çalışıyoruz. Hedefimiz, Başkentlilerin sofrasına güvenle tüketebilecekleri sağlıklı ekmeklerin girmesini sağlamak. Bu yüzden vatandaşlarımız bizi tercih ediyor. Ekşi mayalı patates unlu zerdeçallı ekmeğimiz vatandaşlarımıza afiyet olsun. Amacımız pastane ve fırınlara rakip olmak değil. Sadece Başkentlilere gönül rahatlığı içerisinde yiyebilecekleri ekmek ve unlu mamuller üretmek ve sunmak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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