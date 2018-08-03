Ankara Hamamönü'nün Tarihçesi, Hamamönü Nerede? Yol Tarifi

Ankara'nın kültürel ve sanatsal birçok faaliyetine ev sahipliği yapan tarihi Hamamönü nerede? Hamamönü hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Hamamönü ile ilgili bilinmesi gereken her şey haberimizde..

HAMAMÖNÜ



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Ankara'nın kültürel ve sanatsal birçok faaliyetine ev sahipliği yapan tarihi Hamamönü ile ilgili tüm detayları, merak edilenleri sizler için derledik. İşte Hamamönü ile bilinmesi gereken detaylar.

HAMAMÖNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Hamamönü, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir semttir. Hacettepe Mahallesi sınırlarında içerisindedir. Semtte bulunan 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği tarihi binalar restore edilerek bölge yeniden canlandırılmıştır. Hamamönü, adını bir Türk boyu olan Oğuzların Bayındır boyu beylerinden Karacabey'in yaptırdığı çifte hamamdan almıştır. Hamamönü'ne ismini veren de bu hamamdır.





HAMAMÖNÜ'NE DAİR

Ankara'nın yükselen ışığı tarihi Hamamönü, eşsiz mimariye sahip tarihi Ankara evleri, sanat sokağı, saat kulesi, Tacettin Sultan Camii diğer adıyla Tacettin Dergahı, İstiklal Marşımızın yazarı ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızı yazdığı evi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı, 1440 yılından günümüze kadar varlığını ilk günkü gibi koruyan, etrafa hoş sabun kokuları yayan Tarihi Karacabey Hamamı, Kamil Paşa Konağı, Beynamlızade Konağı, Kabakçı Konağı, Hacı İlyas Camii, Hacı Musa Camii, Sarıkadı Camii, Mehmet Çelebi Camii gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor.

Hamamönü sokaklarında yürüdüğünüzde 19. yüzyıl Osmanlısı'nda gezindiğinizi hissedersiniz. Türk mimarisinin yeniden hayat bulduğu restorasyon çalışmalarının başarısı sizi büyüler. Hamamönü, ismini Oğuz beyleri'nden Karacabey'in yaptırdığı Karacabey Hamamı'ndan almıştır. Zira bu bölge, halen faaliyet gösteren tarihi hamamın hemen önünde yer almaktadır. Özellikle Ramazan ayı'nda bir başkadır Hamamönü sokakları. Çeşitli etkinlikler ve gösterilerle ailelerin eğlence mekanı olmaya aday bir destinasyondur.

Temiz sokakları ve nezih ortamı bulunan Hamamönü’nde kadınların emek vererek yaptığı el işleri de büyük dikkat çekiyor. Altındağ Belediyesi tarafından Hamamönü’nde açılan El Ürünleri Pazarı ve Gıda Pazarı, birçok Altındağlı kadına iş olanağı sunuyor. El Ürünleri Pazarı ve Gıda Pazarı sayesinde kendi yaptıkları el emeği ürünleri ve yöresel yiyecekleri satma imkânı bulan kadınlar, hem kendi işlerinin patronu olmanın keyfini yaşıyor, hem de ev bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşatıyor.

Ayrıca Altındağ Belediyesi tarafından yapılan Sanat Sokağı da büyük ilgi görüyor. Sanat Sokağı sanatçılarına ait eserlerin yer aldığı ve birbirinden güzel sergilere ev sahipliği yapan bir mekân. Osmanlı sanatının yoğun yaşandığı Sanat Sokağı sanatseverler açısından çok önemli bir yere sahip.

TACEDDİN SULTAN CAMİİ (TACETTİN DERGAHI)

Ankara'nın birçok manevî bekçisi bulunmaktadır, bu bekçilerden biride Hacettepe'de Ankara'yı ebediyen bekleyen Taceddin Sultan’dır. Küçük bir caminin bulunduğu dergâhta aynı zamanda Taceddin Sultan ve oğlunun yattığı bir türbe de var. Türbenin hemen altında Taceddin Sultan’ın ibadetlerini ve istiğfarını gerçekleştirdiği çile hane bulunuyor. Taceddin Dergâhı’nı her gün binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Caminin bahçesinde Osmanlı’dan kalma çok sayıda tarihi mezarda bulunuyor.

MEHMET AKİF ERSOY'UN EVİ

İstiklal Marşımızın yazarı ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un evi de Hamamönü'nde bulunmaktadır.





HAMAMÖNÜ'NDE NE YAPILIR?

Hamamönü, hafta sonları canlı müzik ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirebileceğiniz, arkadaşlarınızla, eşinizle ve ailenizle birlikte kumda pişirilmiş Türk kahvesi yudumlayabileceğiniz, farklı kültürlere ait lezzetleri tadabileceğiniz birçok kafe, restorant ve pastaneyi de bünyesinde barındırıyor.

Ankara'da gezilecek yerler nereler? diye düşünüyorsanız ya da Ankara'da şehrin gürültüsünden ve sıkıcılığından biraz olsun uzaklaşıp nefes almak istiyorsanız; Hamamönü'nün size bu aradığınız huzuru ve mutluluğu vereceğinden hiç şüpheniz olmasın.

Hediyelik eşya arıyorsunuz fakat farklı bir şeyler olsun mu istiyorsunuz? Bu hafta sonu farklı bir şeyler yapayım, sanatsal faaliyetlere katılayım, farklı kültürler hakkında fikir sahibi olayım mı diyorsunuz? Hamamönü size çeşitli fırsatlar sunarak tüm bu isteklerinizi karşılayacak.

Hamamönü'nde bulunan sanat galerileri, hediyelik eşya dükkanları ve resim atölyelerinden evinize, ailenize, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza çok sayıda hediyelik eşya alarak onları mutlu edebilir, birçok kültürel ve sanatsal faaliyete katılarak tüm haftanın stresini atabilirsiniz.

HAMAMÖNÜ NEREDE?

Hamamönü, Ankara'nın merkezi diyebileceğimiz Dikimevi, Sıhhıye, Cebeci ve Kurtuluş'a çok yakın bir noktada konumlanmıştır. Altındağ Belediyesi'nin hemen yanında bulunanan Hamamönü, Hacettepe Hastanesi ve Numune Hastanesi ve Büyük Doğum Hastanesi'ne de çok yakın.

HAMAMÖNÜ'NE NASIL GİDİLİR?

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Kızılay'dan Hamamönü'ne nasıl gidilir?

Kızılay metrosu'ndan Dikimevi istikametine gelen 'Ankaray'a binerek Kurtuluş durağında inip yukarı doğru yürüyerek 5 dakika içinde Hamamönü'ne ulaşabilirsiniz.

Sıhhıye'den Hamamönü'ne nasıl gidilir?

Natoyolu, Akdere, Mamak, Dikimevi dolmuşlarına binerek Hamamönü'nün önünde inebilir ya da trene binerek Kurtuluş durağında inip 5 dakika yürüyerek Hamamönü'ne ulaşabilirsiniz.

Ulus'tan Hamamönü'ne nasıl gidilir?

Natoyolu, Hacettepe, Numune, Akdere, Ege Mahallesi dolmuşlarına binebilir ya da Ege Mahallesi, Akdere, Natoyolu EGO otobüslerine binerek Hamamönü'nde inebilirsiniz.

AŞTİ'den Hamamönü'ne nasıl gidilir?

Dikimevi istikametine gelen 'Ankaray'a binip Kurtuluş durağında inerek kısa bir süre yürüyüp Hamamönü'ne ulaşabilirsiniz.

ESENBOĞA'dan Hamamönü'ne nasıl gidilir?

Havaş veya BelkoAir otobüslerine binip Kızılay'da indikten sonra;

Kızılay'dan Dikimevi istikametine gelen 'Ankaray'a binip Kurtuluş durağında indikten sonra 5 dakika yürüyerek Hamamönü'ne ulaşabilirsiniz.

Kızılay'dan Dikimevi istikametine gelen 220, 297, 339 numaralı Özel Halk Otobüslerine veya 340, 383, 339, 330, 382 numaralı EGO otobüslerine binerek Kurtuluş durağında indikten sonra 5 dakika yürüyerek Hamamönü'ne ulaşabilirsiniz.

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