Ankara Hatay arası kaç km? Ankara Hatay arası kaç saat? Ankara Hatay Yol Tarifi, Ankara Hatay Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Hatay arası kaç km? Ankara Hatay arası kaç saat? Ankara'dan Hatay'a nasıl gidilir?, Hatay Ankara arası kaç km? Hatay Ankara arası kaç saat? Hatay'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Hatay Yol Tarifi, Ankara Hatay otobüs bileti, Ankara Hatay otobüs firmaları, Ankara Hatay kaç kilometre?
Ankara'dan Hatay'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA HATAY ARASI KAÇ KM?
Oruk, İskenderun döneri, Humus, Fellah köftesi, Muhammara, Mütebbel, Şişperek çorbası, Hettüş salatası, Biberli ekmek, Kömbe, Kağıt kebabı, Zahter salatası, Ispanaklı borani, Sürk ve Künefe'si ile meşhur,
St. Pierre Kilisesi, Batıayaz Yaylası, Erzin Başlamış Kaplıcaları, Beşikli Mağara, Payas Kalesi, Antakya Mozaik Müzesi, St. Simon Manastırı, Koz Kalesi, Uzun Çarşı ve Musa Ağacı'na ev sahipliği yapan Hatay ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 üzerinden 660 km
D715 üzerinden 763 km
O-21 üzerinden 764 km
ANKARA HATAY ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 üzerinden 7 saat 9 dakika
D715 üzerinden 8 saat 32 dakika
O-21 üzerinden 8 saat 37 dakika
Otobüs ile
Ortalama 8 - 9 saat
ANKARA HATAY OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Hatay'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Hatay arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Hatay otobüs firmaları ve bilet fiyatları
CSR Seyahat 100 TL
HAS 100 TL
Metro Tur 90 TL
ANKARA HATAY YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.