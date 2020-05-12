Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (01.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 21 derece
Nem en yüksek %67
Nem en düşük %33
Rüzgar Güneybatı yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
01 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
01 Eylül, 02 Eylül, 03 Eylül, 04 Eylül, 05 Eylül 2021 Ankara hava durumu;
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