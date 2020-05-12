  • BIST 1.474,130
  • Altın 483,70
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Ankara hava durumu 02 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 02.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 02 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (02.09.2021)

ekran-alintisi.jpg1-091.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %29

Rüzgar Güneybatı yönünden 21 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

02 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

ekran-alintisi.jpg2-078.jpg

02 Eylül, 03 Eylül, 04 Eylül, 05 Eylül, 06 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

ekran-alintisi.jpg3-036.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldız gençlik'ten afetzedelere yardım02 Eylül 2021 Perşembe 02:00
  • Elektrik Kesintisi 01 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ01 Eylül 2021 Çarşamba 10:25
  • Türkiye aşı haritası 01 Eylül 202101 Eylül 2021 Çarşamba 10:13
  • Eski misyonuna geri dönmeli01 Eylül 2021 Çarşamba 02:00
  • Kota çözüm olmadı01 Eylül 2021 Çarşamba 01:30
  • Ankara’daki üniversite öğrenci sayısı kaçtır? Kaç tane üniversite vardır?31 Ağustos 2021 Salı 16:55
  • Aslan Kükredi, Maymun Kaçtı31 Ağustos 2021 Salı 04:00
  • Pursaklar'daki futbol turnuvasında şampiyon belli oldu31 Ağustos 2021 Salı 03:45
  • Uyanık ve hazırlıklı olmalıyız31 Ağustos 2021 Salı 03:45
  • Ukome kararı gerekiyor, inceleme yapılacak31 Ağustos 2021 Salı 03:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti