Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %89
Nem en düşük %29
Rüzgar Güneybatı yönünden 21 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
03 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
03 Eylül, 04 Eylül, 05 Eylül, 06 Eylül, 07 Eylül 2021 Ankara hava durumu;
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