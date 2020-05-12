Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (04.08.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 36 derece
En düşük hava sıcaklığı 20 derece
Nem en yüksek %63
Nem en düşük %16
Rüzgar Güneybatı yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
04 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu
04 Ağustos, 05 Ağustos, 06 Ağustos, 07 Ağustos, 08 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;
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