Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (04.07.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 23 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %86
Nem en düşük %29
Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
04 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu
04 Haziran, 05 Temmuz, 06 Temmuz, 07 Temmuz, 08 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;
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