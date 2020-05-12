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Ankara hava durumu 04 Temmuz 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04.07.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 04 Temmuz 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (04.07.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 23 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %29

Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

04 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu

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04 Haziran, 05 Temmuz, 06 Temmuz, 07 Temmuz, 08 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;

 

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