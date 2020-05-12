  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,2650
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Ankara hava durumu 05 Temmuz 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.07.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 05 Temmuz 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.07.2021)

00000.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 27 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %29

Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

05 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu

11111-001.jpg

05 Haziran, 06 Temmuz, 07 Temmuz, 08 Temmuz, 09 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;

2222-005.jpg

 

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Expo 2021'e iddialı hazırlık05 Temmuz 2021 Pazartesi 05:45
  • Tam not verdi05 Temmuz 2021 Pazartesi 05:30
  • Kurbanlığın küpe numarası yaşını gösterir mi, kapak atma nedir? 2021 küpe sorgu nerden yapılır03 Temmuz 2021 Cumartesi 06:26
  • Daha Bilinçli Gençler Yetiştireceğiz03 Temmuz 2021 Cumartesi 04:15
  • 21 Yıldır Hizmet Veriyordu Kapatıldı Çok Üzgünüm03 Temmuz 2021 Cumartesi 03:00
  • Kırmızı Ette Büyük Tehlike02 Temmuz 2021 Cuma 05:15
  • Yasaklanması Denetlensin02 Temmuz 2021 Cuma 05:00
  • Kapasite Artırıldı02 Temmuz 2021 Cuma 04:20
  • Tedbiri Elden Bırakmayın01 Temmuz 2021 Perşembe 03:15
  • Gençleri Uyuşturucudan Kitapla Uzaklaştıracak01 Temmuz 2021 Perşembe 03:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti