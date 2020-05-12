Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (05.07.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %86
Nem en düşük %29
Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
05 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu
05 Haziran, 06 Temmuz, 07 Temmuz, 08 Temmuz, 09 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;
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