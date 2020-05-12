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Ankara hava durumu 06 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.08.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 06 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (06.08.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 37 derece

En düşük hava sıcaklığı 23 derece

Nem en yüksek %57

Nem en düşük %11

Rüzgar Güneybatı yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

06 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu

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06 Ağustos, 07 Ağustos, 08 Ağustos, 09 Ağustos, 10 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;

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