  • BIST 1.471,810
  • Altın 484,59
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,8000
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 14 °C
»

Ankara hava durumu 07 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 07 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.09.2021)

ekran-alintisi.jpg3-043.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %77

Nem en düşük %21

Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

07 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

ekran-alintisi.jpg4-027.jpg

07 Eylül, 08 Eylül, 09 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

ekran-alintisi.jpg6-021.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ACİL'ler dolup taşıyor07 Eylül 2021 Salı 04:00
  • Öğrenciye ev yok07 Eylül 2021 Salı 03:30
  • KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama?06 Eylül 2021 Pazartesi 12:27
  • DNA'mız saklansın06 Eylül 2021 Pazartesi 04:10
  • Çay fiyatlarına zam yolda06 Eylül 2021 Pazartesi 04:02
  • Aylar sonra ilk pazar06 Eylül 2021 Pazartesi 03:55
  • Yazdık kaldırıldı06 Eylül 2021 Pazartesi 02:20
  • ÖTV'DE bayi uyanıklığı04 Eylül 2021 Cumartesi 04:30
  • Fuar ziyaretçilerini bekliyor04 Eylül 2021 Cumartesi 02:30
  • En ucuz 10 araç fiyatı nedir? Araçların özellikleri nelerdir?03 Eylül 2021 Cuma 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti