Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (07.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %77
Nem en düşük %21
Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
07 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
07 Eylül, 08 Eylül, 09 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül 2021 Ankara hava durumu;
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