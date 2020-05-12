Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (07.07.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 29 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %40
Rüzgar Güneybatı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
07 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu
07 Haziran, 08 Temmuz, 09 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;
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