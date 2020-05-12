Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.08.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %94
Nem en düşük %40
Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
08 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu
08 Ağustos, 09 Ağustos, 10 Ağustos, 11 Ağustos, 12 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;
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