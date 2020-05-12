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Ankara hava durumu 08 Temmuz 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.07.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 08 Temmuz 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.07.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %50

Rüzgar Güneybatı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

08 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu

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08 Haziran, 09 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;

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