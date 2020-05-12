  • BIST 1.441,860
  • Altın 486,62
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
SON DAKİKAAydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
»

Ankara hava durumu 09 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.08.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 09 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.08.2021)

ekran-alintisi.jpg0-006.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 30 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %27

Rüzgar Güneybatı yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

09 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu

ekran-alintisi.jpg2-031.jpg

09 Ağustos, 10 Ağustos, 11 Ağustos, 12 Ağustos, 13 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;

ekran-alintisi.jpg3-012.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:00
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 09 Ağustos 2021 - ASKİ09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:00
  • Temizlenmeye Başladı09 Ağustos 2021 Pazartesi 03:20
  • Su Oranı Yüksek Yiyeceklerin Tüketimini Artırın09 Ağustos 2021 Pazartesi 02:00
  • Önlem Alındı09 Ağustos 2021 Pazartesi 01:30
  • Ankara'daki Özel Hukuk Fakülteleri 2021 Ücret Listesi08 Ağustos 2021 Pazar 13:44
  • Ankara da Burs Veren Kurumlar08 Ağustos 2021 Pazar 13:11
  • İnsan Sağlığı Şakaya Gelmez07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:45
  • İnşaatta Çalışacak Eleman Bulamayacağız07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:30
  • Hüseyin Gazi'ye Giriş ve Çıkışlar Kapatıldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti