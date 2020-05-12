  • BIST 1.433,850
  • Altın 488,70
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9600
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Ankara hava durumu 09 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 09 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.09.2021)

ekran-alintisi.jpg5-028.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 29 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %67

Nem en düşük %18

Rüzgar Güneybatı yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

09 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

ekran-alintisi.jpg6-022.jpg

09 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül, 12 Eylül, 13 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

ekran-alintisi.jpg10-001.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 08 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ08 Eylül 2021 Çarşamba 09:47
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?08 Eylül 2021 Çarşamba 09:44
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 08 Eylül 2021 - ASKİ08 Eylül 2021 Çarşamba 09:38
  • Ges'lere ilgi artıyor08 Eylül 2021 Çarşamba 04:00
  • Taksinin çarptığı araç takla attı08 Eylül 2021 Çarşamba 03:00
  • ANKARAKART'a zam08 Eylül 2021 Çarşamba 02:30
  • Mu virüsü nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? İlk olarak nerede görülmüştür?07 Eylül 2021 Salı 11:27
  • ACİL'ler dolup taşıyor07 Eylül 2021 Salı 04:00
  • Öğrenciye ev yok07 Eylül 2021 Salı 03:30
  • KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama?06 Eylül 2021 Pazartesi 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti