  • BIST 1.854,59
  • Altın 766.64968
  • Dolar 13.5089
  • Euro 15.3552
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Ankara hava durumu 1 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.12.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.12.2021)

ankara-hava-durumu-072.JPG

En yüksek hava sıcaklığı 5 derece

En düşük hava sıcaklığı 0 derece

Nem en yüksek %68

Nem en düşük %50

Rüzgar Güney yönünden 2 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

1 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-durumu-tahmini-057.JPG

1 Aralık, 2 Aralık, 3 Aralık, 4 Aralık, 5 Aralık 2021 Ankara hava durumu;

5-gunluk-hava-durumu-tahmini-033.JPG

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melikşah termal taş hamamı AYBÜ tarafından yeniden ayağa kaldırılacak30 Kasım 2021 Salı 00:13
  • Mali Müşavir Nazlıer, yenileme fonundan çoğu şirketin bilmediğini söyledi30 Kasım 2021 Salı 00:12
  • Bolu Gerede’deki caminin girişine asılan yazı takdir topluyor30 Kasım 2021 Salı 00:11
  • Kalecik’teki cezaevi müdürlüğü tavuk üretiminde fabrika gibi hizmet veriyor29 Kasım 2021 Pazartesi 09:25
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Saray Birlik Sanayi Sitesindeki yolları asfaltladı29 Kasım 2021 Pazartesi 09:17
  • HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücretin geniş bir katılımla belirlenmesi gerektiğini söyledi29 Kasım 2021 Pazartesi 09:10
  • Akyurt Belediyesi peyzaj bitkilerini kendi seralarında üretiyor27 Kasım 2021 Cumartesi 00:11
  • Başkent Ankara, Cağ Kebabı Festivali’ne ev sahipliği yapıyor27 Kasım 2021 Cumartesi 00:10
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veriyoruz” dedi.26 Kasım 2021 Cuma 00:12
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, alınan kararların gazetelerde duyurulması kararı aldı26 Kasım 2021 Cuma 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti