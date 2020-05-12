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Ankara hava durumu 1 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 37 derece

En düşük hava sıcaklığı 20 derece

Nem en yüksek %49

Nem en düşük %8

Rüzgar Kuzey yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sıcak) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-1-eylul.jpg

1 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-086.jpg

1, 2, 3, 4 ve 5 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-087.jpg

gazeteilksayfa.com

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