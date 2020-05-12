Ankara hava durumu 1 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (01.09.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 37 derece
En düşük hava sıcaklığı 20 derece
Nem en yüksek %49
Nem en düşük %8
Rüzgar Kuzey yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Sıcak) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
1 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu
1, 2, 3, 4 ve 5 Eylül 2020 Ankara hava durumu;
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