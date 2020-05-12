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Ankara hava durumu 1 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (01.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %77

Nem en düşük 39

Rüzgar batı yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava çok bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-1-haziran.jpg

1 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-011.jpg

1, 2, 3, 4 ve 5 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-013.jpg

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