Ankara hava durumu 1 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (01.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 21 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %77
Nem en düşük 39
Rüzgar batı yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava çok bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
1 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
1, 2, 3, 4 ve 5 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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